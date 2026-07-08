Trailer med gående gulv kan rumme 91 kubikmeter

Onsdag 8. juli 2026 kl: 10:27

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med gående gulv:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion, der giver mindre egenvægt og større volumen Eloxeret chassis

Kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne

Tre-meter stige og stopklodser

Fire ni-tons aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Sider udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt

Speciel overkantsprofil med løbeskinne til aluminiums skillevæg, der har frigang over bunden på ca. 100 mm

CF-betjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave

Presenningsdug til bund

Bagdøre i alu-profiler med tre-trins stige under

Mandsskabslem i venstre side af frontvæggen

Automatisk rullepresenning





Den nye Knapen Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.