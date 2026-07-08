Trailer med gående gulv kan rumme 91 kubikmeter
Onsdag 8. juli 2026 kl: 10:27Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Atea Transport ApS i Randers har fornyligt taget en fabriksny fire-akslet Knapen walkingfloor-trailer med automatisk rullepresenning i brug. Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, har en tilladt totalvægt på 48.000 kg
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med gående gulv:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Aluminiums-hjælperamme for selvbærende konstruktion, der giver mindre egenvægt og større volumen Eloxeret chassis
- Kost- og skovlbeslag og plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne
- Tre-meter stige og stopklodser
- Fire ni-tons aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Sider udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Speciel overkantsprofil med løbeskinne til aluminiums skillevæg, der har frigang over bunden på ca. 100 mm
- CF-betjent Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave
- Presenningsdug til bund
- Bagdøre i alu-profiler med tre-trins stige under
- Mandsskabslem i venstre side af frontvæggen
- Automatisk rullepresenning
Den nye Knapen Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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