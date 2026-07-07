Nedbygget trailer har ekstra gardin
Tirsdag 7. juli 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Jesper Kruse Transport ApS Krajbjerg ved Hornslet på det vestlige Djursland har taget en ny tre-akslet og nedbygget Kel-Berg gardin-trailer i brug. Den nye nedbyggede trailer har ekstra kraftige bagstolper, der sikrer, at opbygning er stabil
Om den nye tre-akslede Kel-Berg nedbyggede gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Længden på repos er 4.000 mm, mens den nedbyggede del måler 9.620 mm
- Cyklistværn i begge sider
- To reservehjul med holdere
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredie aksel er styrbar
Gardin-opbygning:
- Skydetag med 70 procent åbning, der manuelt kan hæves 400 mm
- Forbredning i bagenden med manuelt udskud på 1.100 mm
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem
- Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg
- 200 mm knæk fra bagende, der skal falde 100 mm fra planbund
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 1 stk. fast skydestolpe i begge sider på repos
- 2 x 13 stk. 5.000 kg surringsringe
- 2 x 10 stk. 10.000 kg surringsringe
- Rækker med stokkehuller på tværs af trailer
- Hul i gulv ved tredie aksel til el-spil
- 600 mm ekstra længde gardin indvendigt, der lukkes med velcro
- Ekstra kraftige bagstolper for stabil opbygning
Den nye gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Jesper Kruse Transport ApS:
Jesper Kruse Transport ApS' vognpark består blandt andet af kranbiler. Derudover har vognmandsforretningen også lukkede biler til transport af maskiner og udstyr, der er følsomme overfor vind og vejr samt grej, der kun bliver anvendt i rene miljøer som eksempelvis kontorer og lokaler til fremstilling af fødevarer. Jesper Kruse Transport ApS råder også over biler med gardintrailer, der kører i hele Europa.
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