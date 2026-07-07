Nedbygget trailer har ekstra gardin

Tirsdag 7. juli 2026 kl: 13:59

Om den nye tre-akslede Kel-Berg nedbyggede gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Længden på repos er 4.000 mm, mens den nedbyggede del måler 9.620 mm

Cyklistværn i begge sider

To reservehjul med holdere

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredie aksel er styrbar

Gardin-opbygning:

Skydetag med 70 procent åbning, der manuelt kan hæves 400 mm

Forbredning i bagenden med manuelt udskud på 1.100 mm

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg

200 mm knæk fra bagende, der skal falde 100 mm fra planbund

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmæk

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

1 stk. fast skydestolpe i begge sider på repos

2 x 13 stk. 5.000 kg surringsringe

2 x 10 stk. 10.000 kg surringsringe

Rækker med stokkehuller på tværs af trailer

Hul i gulv ved tredie aksel til el-spil

600 mm ekstra længde gardin indvendigt, der lukkes med velcro

Ekstra kraftige bagstolper for stabil opbygning





Den nye gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Jesper Kruse Transport ApS:

Jesper Kruse Transport ApS' vognpark består blandt andet af kranbiler. Derudover har vognmandsforretningen også lukkede biler til transport af maskiner og udstyr, der er følsomme overfor vind og vejr samt grej, der kun bliver anvendt i rene miljøer som eksempelvis kontorer og lokaler til fremstilling af fødevarer. Jesper Kruse Transport ApS råder også over biler med gardintrailer, der kører i hele Europa.

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