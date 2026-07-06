Dansk kranproducent har købt samarbejdspartner i Holland og Belgien

Mandag 6. juli 2026 kl: 13:57

Den danske kranproducent har i over 40 år samarbejdet med HFN om at levere lastbilmonterede kranløsninger til kunder i Holland og Belgien. Samarbejdet har skabt et solidt fundament af tillid, ekspertise og markedsindsigt, som danner grundlag for etableringen af HMF’s nye datterselskaber i de to lande.









- Hos HMF tror vi på, at kundenærhed er afgørende for at skabe værdi og levere den bedst mulige support. Vores samarbejde med HFN har været usædvanligt stærkt gennem mange år, og etableringen af nye datterselskaber i Holland og Belgien giver os mulighed for at bygge videre på denne succes samtidig med, at vi styrker vores tilstedeværelse i regionen, siger Mikkel Winther Andersen, der er administrerende direktør i HMF Group.









HMF har med etableringen af de to datterselskaber en langsigtet ambition om at komme tættere på markedet og styrke relationerne til kunderne. Med afsæt i den stærke lokale organisation, ekspertise og markedsviden, som er opbygget gennem HFN, kombinerer de nye datterselskaber en veletableret tilstedeværelse i regionen med en tættere integration i HMF Group. Det gør det muligt for HMF at tilpasse ressourcer, kompetencer og markedsaktiviteter endnu tættere til kundernes behov, og samtidig fastholde et højt niveau af service og support.









HMF peger på, at HFN historisk har været en del af den hollandske Hyva-koncern. Hos HMF ser man frem til at fortsætte samarbejdet med Hyva, hvor Hyva's kroghejs fortsat er et vigtigt supplement til HMF's produktportefølje.









- Holland og Belgien er vigtige markeder for HMF, og vi ser betydelige muligheder for fortsat vækst i de kommende år. Med de to nye datterselskaber styrker vi vores lokale tilstedeværelse og skaber grundlaget for et endnu tættere samarbejde med kunder, opbyggere, forhandlere og partnere i hele regionen, siger Mikkel Winther Andersen.









De nye datterselskaber er en del af HMF's overordnede strategi om at styrke sin tilstedeværelse på nøglemarkeder gennem lokale datterselskaber. Efter etableringen af HMF Ibérica i Spanien sidste år repræsenterer etableringen af de to datterselskaber i Holland og Belgien endnu et vigtigt skridt i virksomhedens fortsatte internationale udvikling.





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