Vejspærring i Aarhus skabte lange køer

Fredag 26. juni 2026 kl: 13:56

Afspærringen torsdag var et led i Vejdirektoratets arbejde på Marselis Boulevard forud for anlæg af Marselistunnelen. Den betød så, at store og små trafikanter brugte timer på at komme fra Molslinjens færger frem til Strandvejen og videre af eksempelvis Marselis Boulevard.









- Situationen i går var helt uholdbar. Der erkender vi blankt, og vi vil meget gerne beklage over for alle de trafikanter, som blev fanget i kaosset, siger projektchef Michael Schmidt Vosgerau fra Vejdirektoratet.









Vejdirektoratet har på baggrund af de trafikale udfordringer, som afspærringen skabte, bedt entreprenøren om at fjerne Afspærringen af det vestgående spor på Marselis Boulevard.









Undersøgelser udskudt

Vejdirektoratet havde spærret det ene spor på Marselis Boulevard, fordi man skal have lavet jordbundsundersøgelser forud for anlæggelsen af Marselistunnelen. De undersøgelser er stadig nødvendige at foretage, men man kommer ikke til at spærre mellem Hans Broges Gade og Sdr. Ringgade igen, før situationen torsdag er analyseret og der er iværksat yderligere for at sikre et bedre flow i trafikken.









- Vi har foreløbigt udskudt undersøgelserne i det vestgående spor på Marselis Boulevard på ubestemt tid. Og vi kommer ikke til at spærre et helt spor i vestgående retning igen foreløbigt, siger projektchefen.









Noget af det, som man kommer til at gøre, er at analysere de data, som man har indsamlet fra torsdagens situation. Det er blandt andet anonymiseret gps-data, som både viser rejsetid og rute.









Analyserne tager Vejdirektoratet derefter med ind i arbejdet med at sikre en bedre afvikling af trafikken, før man igen går i gang i det vestgående spor frem mod Sdr. Ringgade.









- I Vejdirektoratet har vi stor fokus på trafikanternes muligheder for at komme frem, og derfor hersker der heller ingen tvivl om, at situationen for trafikanterne selvfølgelig skal være markant bedre end den var torsdag. Så uanset om der var andre medvirkende faktorer til, at der kom en prop i trafikken, så skal vores arbejde ikke være det, der får trafikken til at strande fuldstændigt, siger Michael Schmidt Vosgerau.

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