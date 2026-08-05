Lastbilimportør og -forhandler har fået ny direktør
Onsdag 5. august 2026 kl: 08:11Af: Redaktionen
Scania Danmark A/S skiftede med indgangen til sommeren direktør. Ind trådte Marian Cernoch, som dermed afløste Nils Pär Anders Landén, der kom til Scania Danmark A/S som administrerende 1. juni 2023
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Marian Cernoch kom til Scania i 2004, hvor han siden har bestridt flere ledende stillinger inden for kommercielle aktiviteter i Central- og Nordeuropa samt i Afrika, Mellemøsten og Centralasien.
Hans ambition er at styrke Scania Danmarks position gennem en endnu mere helhedsorienteret tilgang til løsninger og partnerskaber. Et centralt element i denne ambition er Solution Sales, som Marian Cernoch ser som et særligt stærkt område i Scania-netværket.
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