Lastbilimportør og -forhandler har fået ny direktør

Onsdag 5. august 2026 kl: 08:11

Marian Cernoch tiltrådte som administrerende direktør i Scania Danmark A/S 1. juni. (Foto: Scania)

Marian Cernoch kom til Scania i 2004, hvor han siden har bestridt flere ledende stillinger inden for kommercielle aktiviteter i Central- og Nordeuropa samt i Afrika, Mellemøsten og Centralasien.









Hans ambition er at styrke Scania Danmarks position gennem en endnu mere helhedsorienteret tilgang til løsninger og partnerskaber. Et centralt element i denne ambition er Solution Sales, som Marian Cernoch ser som et særligt stærkt område i Scania-netværket.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.