45-årig færge har sejlet sin sidste tur

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:32

M/F Kronprins Frederik, der efter sin tid på Storebælt har sejlet på Scandlines ruter som passager- og fragtfærge på ruten Gedser-Rostock og senest som fragtfærge på ruten Rødby-Puttgarden, ankom til Esbjerg mandag ved middagstid.









- Færgen er en ældre dame, som har været på søen i 45 år. Efter mange års tro tjeneste, sendte vi hende lørdag aften ud på sin allersidste rejse, siger Michael Guldmann Petersen, der er driftsdirektør (COO) i Scandlines.









På sin sidste rejse sejlede færgeri under Storebæltsbroen, som sendte M/F Kronprins Frederik og de øvrige Storebæltsfærger ud på andre opgaver, rundt om Skagen og viderede ned langs Vestkysten til sin endelige slutdestination, genvindingsvirksomhed, Smedegaarden A/S.









- Det har været nogle meget bevægende dage for os og ikke mindst for alle, der gør og har gjort tjeneste om bord på M/F Kronprins Frederik. Flere af besætningens medlemmer har arbejdet på færgen gennem adskillige år. Det er på alle måder sørgmodigt at skulle sige farvel til skibet, som har tjent os godt og pålideligt igennem en lang årrække og givet mange dejlige stunder på søen, Michael Guldmann Petersen.









M/F Kronprins Frederik var aktiv på ruten Rødby-Puttgarden frem til starten af marts, hvor Scandlines’ nye fragtfærge, »The Baltic Whale«, overtog sejladsen.









- Nye friske kræfter er kommet til med indsættelsen af »The Baltic Whale«, der kan sejle udelukkende på strøm, ladet fra land. Dermed er vi kommet et stort skridt nærmere vores mål om at sejle uden direkte emissioner i 2040, siger Michael Guldmann Petersen.









Scandlines har gennem længere tid haft M/F Kronprins Frederik til salg med henblik på fortsat drift, men det er ikke lykkedes rederiet at finde interesserede købere. Derfor overgår til Smedegaarden A/S, som er specialiseret i ophugning og genbrug af skibe og som er optaget på den europæiske liste over godkendte virksomheder for skibsophugning.









Smedegaarden A/S har blandt andet taget sig af afhugning af statsisbryderne »Isbjørn« og »Danbjørn«





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