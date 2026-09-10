Kommercielt krydstogthold har fået en leder på Gotland

Torsdag 10. september 2026 kl: 10:15

I august tiltrådte Magnus Olsson hos CMP som Cruise Commercial Manager, Visby, og etablerede dermed en dedikeret kommerciel tilstedeværelse på Gotland. Han skal stå i spidsen for dialogen med krydstogtrederierne og arbejdet med destinationsudvikling og dermed styrke Visby's position som en krydstogtdestination i Østersøregionen.









Samtidig er Lennart Vidbjørg vendt tilbage til CMP som Senior Advisor, Strategic Partnerships, mens Jens Andersson er blevet en fast del af det kommercielle krydstogtteam som Cruise Commercial Service Manager. Louise Haulund Landler fortsætter i sin rolle som Cruise Commercial Manager med ansvar for kundeplejen af krydstogtrederier og kommercielle partnerskaber. Det kommercielle krydstogtteam ledes af Luis de Carvalho, Commercial Cruise Director.









- Krydstogtindustrien er i fortsat udvikling, og vores organisation skal udvikle sig i takt med den. Ved at styrke vores kommercielle krydstogtteam og etablere en dedikeret kommerciel tilstedeværelse i Visby øger vi vores evne til at understøtte krydstogtrederier, destinationer og interessenter og skaber samtidig et stærkt fundament for fremtidig vækst på tværs af alle vores destinationer, siger Luis de Carvalho.









Det styrkede hold afspejler den fortsatte udvikling af CMP’s krydstogtforretning i København, Malmö og Visby, herunder vækst i turnaround- og transitanløb, vinterkrydstogter og overnattende skibe. CMP har et tæt samarbejde med krydstogtrederier, destinationer og lokale interessenter om at positionere havnene i København, Malmö og Visby som førende krydstogtdestinationer i Nordeuropa.









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