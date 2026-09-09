Trafikselskab mangler flex-biler og begrænser kørslen

Onsdag 9. september 2026 kl: 10:46

Aktuelt mangler Midttrafik omkring 25 procent af de vogne, der kører flextrafik i Midtjylland. Trafikselskabet er derfor nødt til at prioritere de vigtigste og mest udsatte kundegrupper først.









Flextrafikken i Midtjylland har siden onsdag i sidste uge været plaget af risiko for forsinkelser og længere bestillingsfrister.









En række leverandører har fået beslaglagt midler som del af politiets efterforskning og har derfor indstillet kørslen.









- Når vi på så kort tid mister hver fjerde af vores vogne, så er vi nødt til at prioritere de vigtigste ture og vores sårbare kunder først. Det er for eksempel kørsel til behandling på hospitalet, skolebørn med særlige behov og handicapkørsel. Vi har derfor valgt at stoppe for bestilling af flexture i de perioder, hvor der er spidsbelastning, siger Henrik Juul Vestergaard, der er afdelingschef for rådgivning, planlægning og flextrafik hos Midttrafik.









- Vi ved, at det desværre vil være til stor gene for vores kunder på flextur, og det er vi kede af. Vi arbejder benhårdt på at indgå aftaler med nye leverandører, så vi inden for et par uger kan være tilbage til stabil drift og normalt serviceniveau, siger han videre.





Prioritering af de svageste borgere Med prioriteringen sikrer Midttrafik, at der kan blive opretholdt et stabilt og højt serviceniveau på den visiterede kørsel. Midttrafik vil fortsat køre patientbefordring, handicapkørsel og den kommunale kørsel. Trafikselskabet advarer på sin hjemmeside om, at der kan være længere ventetider end man er vant til. Det samme gælder for de åbne kørselsordninger flexbus og plustur.

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