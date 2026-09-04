DSB kørte 149 millioner kroner hjem i årets første halvdel

Fredag 4. september 2026 kl: 13:32

Af: Jesper Christensen Hovedtal fra DSB's halvårsrapport for første halvdel af 2026. (Illustration: DSB)

Nedjusteringerne skyldes, at kundepunktlighed og antal rejser er negativt påvirket af driftsudfordringer, som også udløser stigende omkostninger til erstatningstransport og kompensation til kunderne via DSB’s rejsetidsgaranti.









Kundepunktligheden har på grund af omfattende sporarbejde og akutte vedligeholdelsesarbejder været særligt udfordret i første halvår, når det gælder DSB's fjern- og regionaltog. Derudover har DSB haft udfordringer med et nyt planlægnings- og driftsafviklingssystem, og med hårdt vintervejr i begyndelsen af året.









DSB henviser i sit halvårsregnskab til, at Banedanmark vurderer, at punktligheden for fjern- og regionaltog i maj eksempelvis ville have været op til 20 procentpoint højere, hvis der ikke havde været hastighedsnedsættelser.









DSB peger også på, at øgede investeringer medfører øgede afskrivninger. Omvendt har øvrige driftsomkostninger været lavere, hvilket har medvirket til, at DSB trods udfordringerne i driften i årets første halvdel har realiseret et positivt resultat før skat på de ovennævnte 149 millioner kroner.





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