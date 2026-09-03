Entreprenør i Gundsø har hentet en ny city asfalt tiptrailer i Hedensted

Torsdag 3. september 2026 kl: 13:44

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i finkornstål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel har Tridec-tvangsstyring, der fungerer ved hjælp af et stang-system

Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige i venstre side

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Vippebeslag for stænklapper





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun med en 5 mm plade forrest. Bunder er beklædt med en 4 mm Hardox-450 plade i fuld længde

Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Gundsø Entreprenør Forretning A/S:

Gundsø Entreprenør Forretning A/S blev grundlagt i 1995 og beskæftiger i dag godt 85 medarbejdere og en række underentreprenører. Gundsø Entreprenør Forretning A/S udfører opgaver indenfor totalentrepriser, ombygninger og entreprenørarbejde med erfaringen både som hovedentreprenør og underentreprenør.

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