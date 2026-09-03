Flex-vognmand har fået sin driftskapital beslaglagt og indstiller driften

Torsdag 3. september 2026 kl: 10:15

Forholdene omkring LS Busser betød onsdag, at de tre nævnte trafikselskaber ikke kunne gennemføre den planlagte flextrafik.









Torsdag oplyser FynBus, Sydtrafik og Midttrafik, at man kan opleve længere ventetid på rejser med flextrafik, og at de tre selskaber prioriterer vigtige ture - eksempelvis kørsel til behandling på hospitaler. Trafikselskaberne har sat bestillingstiden på Flextur og Teletaxi op til to timer og opfodrer i øvrigt til, at man overvejer, om man kan vente til en anden dag, hvis rejsen ikke er nødvendig.





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