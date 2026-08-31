To tre-akslede gardintrailer skal trækkes med fragtmand i Vestjylland
Mandag 31. august 2026 kl: 13:54Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret to nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailere til Flemming Krogh A/S, der er en del ag Danske Fragtmænd og driver fragtcentralerne i Esbjerg og Holstebro
Om de to nye tre-akslede gardintrailere:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Galvaniseret chassis
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Gardin.opbygning:
- Skydetag med 90 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger
- To sandwich stålbagdøre med krydsfinér
- Ståldørk-bund, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- Seks forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 2 x 13 surringsringe i kantskinnerne
- Tre-trins udtræksstige i bagenden
De nye gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 39.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Flemming Krogh A/S blev stiftet i 1969 og drives i dag af tre brødre i anden generation. Virksomheden har en vognpark på 80 trækkende enheder og 100 trailere fordelt på fragtcentralerne i Esbjerg og Holstebro.
Flemming Krogh A/S er en del af Danske Fragtmænd.
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