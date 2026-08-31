To tre-akslede gardintrailer skal trækkes med fragtmand i Vestjylland

Mandag 31. august 2026 kl: 13:54

Om de to nye tre-akslede gardintrailere:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Galvaniseret chassis

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Gardin.opbygning:

Skydetag med 90 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

To sandwich stålbagdøre med krydsfinér

Ståldørk-bund, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

Seks forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2 x 13 surringsringe i kantskinnerne

Tre-trins udtræksstige i bagenden





De nye gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 39.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Flemming Krogh A/S blev stiftet i 1969 og drives i dag af tre brødre i anden generation. Virksomheden har en vognpark på 80 trækkende enheder og 100 trailere fordelt på fragtcentralerne i Esbjerg og Holstebro.

Flemming Krogh A/S er en del af Danske Fragtmænd.

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