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To tre-akslede gardintrailer skal trækkes med fragtmand i Vestjylland

Mandag 31. august 2026 kl: 13:54
Af: Redaktionen

To tre-akslede gardintrailer skal trækkes med fragtmand i Vestjylland

Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret to nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailere til Flemming Krogh A/S, der er en del ag Danske Fragtmænd og driver fragtcentralerne i Esbjerg og Holstebro


Om de to nye tre-akslede gardintrailere:

Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Galvaniseret chassis
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
 
Gardin.opbygning:
  • Skydetag med 90 procents åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger
  • To sandwich stålbagdøre med krydsfinér
  • Ståldørk-bund, der er TÜV-godkendt til 9.000 kg
  • Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
  • Seks forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
  • 2 x 13 surringsringe i kantskinnerne
  • Tre-trins udtræksstige i bagenden

 
De nye gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 39.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Flemming Krogh A/S blev stiftet i 1969 og drives i dag af tre brødre i anden generation. Virksomheden har en vognpark på 80 trækkende enheder og 100 trailere fordelt på fragtcentralerne i Esbjerg og Holstebro.
Flemming Krogh A/S er en del af Danske Fragtmænd.



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