Opgraderet ladeinfrastruktur øger effektivitet og begrænser afhængighed

Torsdag 20. august 2026 kl: 11:43

Dermed kan batteri-elektriske lastbiler oplade, mens de er koblet for sættevogne, hvilket forbedrer den operationelle effektivitet. DFDS fremhæver videre, at øget brug af intern opladningskapacitet reducerer desuden afhængigheden af eksterne leverandører og sænker de samlede opladningsomkostninger.





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