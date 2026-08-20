Opgraderet ladeinfrastruktur øger effektivitet og begrænser afhængighed
Torsdag 20. august 2026 kl: 11:43Af: Jesper Christensen
DFDS-koncernen oplyser i sin seneste kvartalsrapport, at opladningsinfrastrukturen på koncernens anlæg i Göteborg er blevet opgraderet ved at omdanne dele af den eksisterende opsætning fra parkeringbaseret til kør-igennem-opladning
Dermed kan batteri-elektriske lastbiler oplade, mens de er koblet for sættevogne, hvilket forbedrer den operationelle effektivitet. DFDS fremhæver videre, at øget brug af intern opladningskapacitet reducerer desuden afhængigheden af eksterne leverandører og sænker de samlede opladningsomkostninger.
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