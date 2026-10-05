Den svenskflagede flåde vokser efter flere år med svag udvikling

Mandag 5. oktober 2026 kl: 10:43

Trafikanalys' rapport viser, at de svenske skibsregisters lastekapacitet ifølge international statistik steg med 16 procent. Set over de seneste ti år viser det svenske register for første gang en positiv udvikling.









Også Trafikanalys' officielle statistik viser en tydelig stigning. Det svenskeflaggede tonnage voksede med 19 procent i 2025 og nåede sit hidtil højeste niveau i 2020'erne.









- Udviklingen for den svenskflaggede flåde går den rigtige vej. Efter en lang periode med svag udvikling ser vi nu flere tegn på, at det svenske register har styrket sin position. Et langsigtet og målrettet arbejde med at forbedre det svenske registers vilkår har åbenbart givet resultat. Samtidig er der hård international konkurrence om skibe og rederier, hvilket betyder, at Sverige er nødt til at fortsætte med at udvikle vilkårene for søfarten, siger Gunnar Eriksson, der er projektleder hos Trafikanalys.









Svensk søfart står samtidig over for flere udfordringer. Antallet af skibsanløb og passagerer ligger fortsat på et lavere niveau end før corona-tiden. Godshåndteringen i svenske havne kom sidste år op på knap 160 millioner ton, hvilket var cirka 10 procent under det tidligere højeste niveau.









Antallet af ansatte om bord på skibene faldt også i 2025. Til gengæld steg interessen for de kvalificerede søfartsuddannelser. Antallet af ansøgere til både skibsfører- og skibsingeniøruddannelserne til efterårssemestret 2026 var det højeste i de seneste ti år.









Rapporten viser også, at klimareglerne får stadig større betydning for søfartens konkurrencevilkår. Fra 2026 omfattes større skibe fuldt ud af EU's kvotehandelssystem. Hvordan konkurrenceevnen påvirkes på sigt afhænger blandt andet af teknologiudviklingen, priserne på alternative brændstoffer og hvordan Sverige og andre EU-lande implementerer de nye regler.









her: Interesserede kan finde Trafikanalys' 2025-rapport













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