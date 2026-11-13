Moderniseringen af jernbanen begrænser kapaciteten næste år

Fredag 13. november 2026 kl: 21:01

Køreplanen for 2027 bliver konkret påvirket af en række samtidige og indgribende infrastrukturarbejder. Det omfatter blandt andet sporfornyelser mellem Høje Taastrup og Roskilde samt Ringsted og Slagelse, renovering af tunnelrørene under Storebælt, udrulning af nyt signalsystem mellem Fredericia og Sønderjylland, elektrificeringsarbejder omkring Aarhus og Aalborg samt kapacitetsbegrænsninger ved København H. Samtidig betyder den forsinkede elektrificering af Aahus H, at DSB ikke kan gennemføre den planlagte elektriske drift nord for Fredericia (til Aarhus og Aalborg) i 2027.





Infrastrukturarbejderne reducerer i perioder kapaciteten væsentligt. Alene i landsdelstrafikken forventer DSB en markant kapacitetsreduktion. For passagerne vil det i perioder betyde færre afgange, længere rejsetider og reduceret siddepladskapacitet. På enkelte strækninger vil der desuden være behov for togskifte eller togbusser. DSB oplyser, at påvirkningen vil være størst i myldretiden, hvor kapaciteten er mest presset. Der vil i perioder også være ændringer i aften- og nattetimerne - herunder togskifte og tog-busser omkring Aarhus.





For at styrke robustheden i køreplanen vil DSB blandt andet reducere antallet af afgange på særlige strækninger, indarbejde længere køretider og ophold samt indsætte reservetog på udvalgte stationer. Initiativerne skal begrænse risikoen for, at forsinkelser spreder sig på tværs af nettet i en periode, hvor togdriften er særligt sårbar samt medvirke til at forbedre kundepunktligheden, som er vigtigt for kunderne.

- Vi har sat ind for at forbedre punktligheden og styrke hjælpen ved driftsforstyrrelser. Punktligheden blev bedre i tredie kvartal, men niveauet er stadig ikke tilfredsstillende og arbejdet fortsætter, siger DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen.









Interesserede kan læse DSB's rappport for årets tredie kvartal her:









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