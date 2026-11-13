Elektrisk gaffeltruck kommer i femte generation

Fredag 13. november 2026 kl: 20:01

Gaffeltrucksene fra den nye EFG 5-serien har en løftekapacitet på op til 5 ton ved et lasttyngdepunkt på 500 eller 600 mm og løftehøjder på op til 7.500 mm.









Serien henvender sig til industrikunder, herunder trælaster, bryggerier, betonindustri med mere, hvor der fortsat ofte anvendes trucks med forbrændingsmotorer. Takket være det robuste design, de store kraftreserver og en drivteknologi, der er udviklet til intensiv brug, muliggør den nye serie fuldt elektrisk drift ved tunge løfteopgaver.









Forbedret ydeevne i det daglige arbejde

Et nyt køre- og hydraulikkoncept øger håndteringskapacitet med op til 15 procent. To kraftfulde køremotorer med højt drejningsmoment og en tophastighed på op til 20 km/t giver høj køredynamik, selv ved fuld belastning.









Seriens Synchronous Reluctance Lift Motor Plus (SRM+) sikrer hurtig ind- og udlagring og gør samtidig løfte- og sænkebevægelser markant hurtigere, hvilket er ideelt ved hyppige lastskift eller blokstabling.









En stigning i hydraulikolieflowet på omkring 50 procent muliggør hurtigere og mere præcise arbejdsbevægelser med ekstraudstyr. Det betyder, at selv store påbygningsaggregater reagerer hurtigt og kan betjenes med høj præcision, også ved tunge belastninger.









Førerplads med fokus på ergonomi og udsyn

Ud over den forbedrede ydeevne har udviklingen af den nye serie haft særligt fokus på førerpladsen, hvor der er omkring fem procent mere fodplads, optimerede pedalpositioner og nye sædevarianter - herunder premium-luftaffjedrede sæder.









Kabinen er vibrationsisoleret fra chassiset, hvilket reducerer både vibrationer og støjniveau.









Truckens konstruktion er blevet redesignet med fokus på sikre og produktive arbejdsprocesser. 30 procent slankere B-stolper og en glasdør forbedrer ergonomien og udsynet hele vejen rundt. Det panoramiske tagvindue uden tværgående stolper, som er standard fra ECO 1-kabinen og opefter, sikrer optimalt udsyn opad.









Assistentsystemer øger sikkerheden ved krævende opgaver

Den nye EFG 5 kan tilpasses forskellige anvendelsesområder med et omfattende udvalg af assistent- og sikkerhedssystemer - eksempelvis funktioner som curveCONTROL, driveCONTROL, liftCONTROL og zoneCONTROL.









Et AI-baseret kamerasystem, addedVIEW, der fås som ekstraudstyr, øger driftssikkerheden ved aktivt at forebygge ulykker i komplekse arbejdsområder. Systemet overvåger løbende omgivelserne, udsender akustiske og visuelle advarsler og reducerer automatisk hastigheden, når potentielle farer registreres.









Jungheinrich oplyser videre, at den nye serie fås med både blysyre- og lithium-ion-batterier i forskellige størrelser.









Trucksene kan konfigureres individuelt til forskellige anvendelsesbehov med flere kabine-, udstyrs- og tilvalgspakker - eksempelvis særlige udstyrspakker til udendørs miljøer, ekstra USB-porte og et lydmodul.

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