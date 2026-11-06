Elektrisk varebil fra Kina kører ud i nyt design

Fredag 6. november 2026 kl: 11:45

Af: Redaktionen (Illustration: Saic Maxus)

RSA Danmark, der er importør af Maxus, JAC og KGM til Danmark, Grønland og Færøerne og en del af den norsk-baserede RSA-koncern med salgsaktiviteter i 14 lande, fremhæver, at Maxus e-Deliver 5 i den opdaterede udgave kan leveres fra januar næste år.









Den nye e-Deliver 5 har et varerum på 6,6 kubikmeter og en trækvægt på op til 1.500 kg, hvilket gør den anvendelig til arbejdsopgaver, hvor der også er behov for at trække en trailer.









Maxus e-Deliver 5 fås i to batteriversioner - tilpasset forskellige behov og køremønstre. 50 kWh-versionen leverer en rækkevidde på op til 245 kilometer efter WLTP og er oplagt til lokale leveringer, serviceopgaver og transport mellem arbejdssteder. Vælger man i stedet 64 kWh-versionen, øges rækkevidden til op mod 335 kilometer.









Begge versioner deler samme rumlige varerum og opdaterede kabine, og CO2-afgiften er den samme uanset valg af batteri.









Fakta om Maxus e-Deliver 5:

Batteri: 50-64 kWh

Rækkevidde: Op til 335 km (WLTP)

Varerumsvolumen: 6,6 kubikmeter

Maksimal trækvægt: 1.500 kg

Drivlinje: 100 procent elektrisk





Om Saic Maxus:

Saic Maxus er en del af Saic Motor, der er Kinas største børsnoterede bilproducent og verdens syvendestørste bilproducent

Maxus har specialiseret sig i produktion af lette erhvervskøretøjer som varevogne, pickupper og SUV'er med særligt fokus på elektriske og brændstofeffektive løsninger

Maxus har været på det nordiske marked siden 2018





Om importøren RSA:

RSA Danmark er importør af Maxus, JAC og KGM til Danmark, Grønland og Færøerne

RSA Danmark er en del af RSA, der er en nordeuropæisk bilimportør af personbiler og varevogne med hovedkontor i Norge og salgsaktiviteter i sammenlagt 14 europæiske lande





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