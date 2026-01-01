Danmarks største erhvervshavn opjusterer efter første halvår

Fredag 25. september 2026 kl: 12:37

- Første halvår har været præget af høj aktivitet hos erhvervslivet og vores kunder, og det kan vi mærke hos Aarhus Havn. Vi har håndteret større godsmængder end forventet og samtidig fastholdt en effektiv og konkurrencedygtig drift, siger Ulrik Andersen, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.









- Det er vigtigt i en tid med stor global usikkerhed, hvor stabile og velfungerende forsyningskæder er afgørende for dansk erhvervsliv og den danske forsyningssikkerhed, påpeger han.









Efter de første seks måneder af 2026 er Aarhus Havn's omsætning nået op på godt 202 millioner kroner med et resultat før skat på 57 millioner kroner. Det samlede resultat for det første halvår lander på 89 millioner kroner, hvilket får Aarhus Havn til at opjustere forventningerne til årets samlede resultat med 33 millioner kroner.









Opjusteringen sker særligt som følge af, at havnens samlede godsomsætning er vokset med 3,3 procent sammenlignet med første halvår i 2025, der var et ekstraordinært år.









- Opjusteringen er først og fremmest et resultat af høj aktivitet på og omkring havnen. Vi ser vækst i både container- og bulkgods, og samtidig har flere rederier tilføjet flere ruter til og fra Aarhus. Særligt importen af containergods har udviklet sig bedre end forventet, mens importen af fast bulk - ikke mindst foderstoffer - også er steget markant som følge af den konsolidering og øgede investeringer i Aarhus, branchen er i gang med, siger Ulrik Andersen.









Det stigende aktivitetsniveau øger presset på kajer, arealer og infrastrukturen omkring havnen i Aarhus. Derfor er det økonomiske fundament også afgørende hos Aarhus Havn i disse år, som står overfor at skulle investere for over 1,8 milliarder kroner frem mod 2030.









- De stærke resultater understreger, at der er brug for en stærk og konkurrencedygtig havn i Aarhus. Men væksten stiller også krav til os. Når aktiviteten stiger, skal vi kunne følge med på kajer, arealer og infrastruktur. Derfor investerer vi markant i de kommende år - i kapacitet, sikkerhed og beredskab, grøn omstilling og i de mennesker, der skal drive havnen. Det handler i sidste ende om at sikre stærke forsyningskæder og skabe de bedste rammer for dansk erhvervsliv, siger Ulrik Andersen.









Aarhus Havn - gods og passagerer 1. halvår - 2025 og 2026 Godsomsætning 1. halvår 2025 1. halvår 2026 Ændring i procent Container (ton) 2.933.605 3.021.813 3,0 % Fast bulk (ton) 1.389.540 1.503.539 8,2 % Flydende bulk (ton) 509.475 455.599 -10,5 % Ro/ro mv. (ton) 199.357 215.262 8,0 % Samlet godsomsætning (ton) 5.031.977 5.196.213 3,3 % Container (TEU) 354.851 383.744 8,1 % Krydstogtpassagerer (stk.) 67.591 100.637 48,9 % Personbiler (stk.) 626.570 659.585 5,3 % Færgepassagerer (stk.) 1.466.365 1.600.363 9,1 %

(Kilde: Aarhus Havn)





Aarhus Havn - økonomiske resultater (millioner kroner)



Forventning pr 1. januar 2026 Opjusteret forventning pr 1. juli 2026 Ændring i millioner kroner Omsætning 383 406 23 EBIT 108 123 15 Samlet resultat 136 169 33

(Kilde: Aarhus Havn)

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