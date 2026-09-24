Maskintrailer med fire aksler har godt fire meter lange dobbelte ramper

Torsdag 24. september 2026 kl: 13:36

Om den nye fire-akslede Faymonville-trailer:





Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

7 par 10 tons surringsringe i kantrammer

3.500 mm udtræk, der begynder ved repos'et

2 stk. sideforskydelig hydrauliske dobbelte stålramper bagerst. Ramperne er cirka 4.350 mm lange og 900 mm brede

Hydrauliske støtteben i bagenden

El-spil udvendig på fronten

Fire 12-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie og fjerde aksel er selvstyrende

Den nye maskintrailer med udtræk, der har en tilladt totalvægt på 71.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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