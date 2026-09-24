Maskintrailer med fire aksler har godt fire meter lange dobbelte ramper
Torsdag 24. september 2026 kl: 13:36Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Dansk Entreprenør Transport ApS, der har hjemsted i Odense, har fornyligt haft en tre-akslet trækker en tur til Jylland for at hente en fire-akslet Faymonville maskintrailer med udtræk og grav hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede Faymonville-trailer:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- 7 par 10 tons surringsringe i kantrammer
- 3.500 mm udtræk, der begynder ved repos'et
- 2 stk. sideforskydelig hydrauliske dobbelte stålramper bagerst. Ramperne er cirka 4.350 mm lange og 900 mm brede
- Hydrauliske støtteben i bagenden
- El-spil udvendig på fronten
- Fire 12-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor tredie og fjerde aksel er selvstyrende
Den nye maskintrailer med udtræk, der har en tilladt totalvægt på 71.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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