Knap 2,8 procent er elektriske

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:02

Dernæst kommer MAN med 70, Dennis Eagle med 27, Renault Trucks med 15 og DAF med 9. I nedenstående tabel kan man se, hvor bestanden af batteri-elektriske lastbiler fordelt på de enkelte leverandører sammenholdt med den samlede bestand.





Batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. Andel af den samlede bestand pr. 31. august 2026 Mærke Antal Antal i alt Andel Mercedes-Benz 392 5.393 7,27 % Volvo Trucks 292 10.790 2,71 % Scania 192 13.198 1,45 % MAN 70 3.861 1,81 % Dennis Eagle 27 30 90,00 % Renault Trucks 15 534 2,81 % DAF 9 1.212 0,74 % BMC 0 2 - Bova 0 1 - Caetano 0 5 - DAB 0 3 - Fiat 0 1 - Ford 0 43 - Freightliner 0 4 - Hanomag-Henschel 0 1 - International 0 1 - Irizar 0 1 - Iveco 0 715 - Kenworth 0 6 - Kässbohrer 0 3 - Leyland 0 4 - Oshkosh 0 3 - Peterbilt 0 3 - Pezzolato 0 1 - Rosenbauer 0 10 - Setra 0 2 - Tatra 0 1 - Uspec. mærke 0 1 - I alt 997 35.829 2,78 %





(Kilde: Bilstatistik.dk)

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