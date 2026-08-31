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LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Knap 2,8 procent er elektriske

Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:02
Af: Jesper Christensen

Ved udgangen af august var der ifølge Bilstatistik.dk registreret 997 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Mercedes-Benz og Volvo Trucks er de to største med henholdsvis 392 og 292 registrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af Scania med 192

Dernæst kommer MAN med 70, Dennis Eagle med 27, Renault Trucks med 15 og DAF med 9. I nedenstående tabel kan man se, hvor bestanden af batteri-elektriske lastbiler fordelt på de enkelte leverandører sammenholdt med den samlede bestand.


Batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt. 

Andel af den samlede bestand pr. 31. august 2026

Mærke

Antal

Antal i alt

Andel

Mercedes-Benz

392

5.393

7,27 %

Volvo Trucks

292

10.790

2,71 %

Scania

192

13.198

1,45 %

MAN

70

3.861

1,81 %

Dennis Eagle

27

30

90,00 %

Renault Trucks

15

534

2,81 %

DAF

9

1.212

0,74 %

BMC

0

2

-

Bova

0

1

-

Caetano

0

5

-

DAB

0

3

-

Fiat

0

1

-

Ford

0

43

-

Freightliner

0

4

-

Hanomag-Henschel

0

1

-

International

0

1

-

Irizar

0

1

-

Iveco

0

715

-

Kenworth

0

6

-

Kässbohrer

0

3

-

Leyland

0

4

-

Oshkosh

0

3

-

Peterbilt

0

3

-

Pezzolato

0

1

-

Rosenbauer

0

10

-

Setra

0

2

-

Tatra

0

1

-

Uspec. mærke

0

1

-

I alt

997

35.829

2,78 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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