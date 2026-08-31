LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Ved udgangen af august var der ifølge Bilstatistik.dk registreret 997 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Mercedes-Benz og Volvo Trucks er de to største med henholdsvis 392 og 292 registrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af Scania med 192
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Knap 2,8 procent er elektriske
Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:02Af: Jesper Christensen
Ved udgangen af august var der ifølge Bilstatistik.dk registreret 997 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Mercedes-Benz og Volvo Trucks er de to største med henholdsvis 392 og 292 registrerede batteri-elektriske lastbiler efterfulgt af Scania med 192
Dernæst kommer MAN med 70, Dennis Eagle med 27, Renault Trucks med 15 og DAF med 9. I nedenstående tabel kan man se, hvor bestanden af batteri-elektriske lastbiler fordelt på de enkelte leverandører sammenholdt med den samlede bestand.
Batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt.
Andel af den samlede bestand pr. 31. august 2026
Mærke
Antal
Antal i alt
Andel
Mercedes-Benz
392
5.393
7,27 %
Volvo Trucks
292
10.790
2,71 %
Scania
192
13.198
1,45 %
MAN
70
3.861
1,81 %
Dennis Eagle
27
30
90,00 %
Renault Trucks
15
534
2,81 %
DAF
9
1.212
0,74 %
BMC
0
2
-
Bova
0
1
-
Caetano
0
5
-
DAB
0
3
-
Fiat
0
1
-
Ford
0
43
-
Freightliner
0
4
-
Hanomag-Henschel
0
1
-
International
0
1
-
Irizar
0
1
-
Iveco
0
715
-
Kenworth
0
6
-
Kässbohrer
0
3
-
Leyland
0
4
-
Oshkosh
0
3
-
Peterbilt
0
3
-
Pezzolato
0
1
-
Rosenbauer
0
10
-
Setra
0
2
-
Tatra
0
1
-
Uspec. mærke
0
1
-
I alt
997
35.829
2,78 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer
- Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Knap 2,8 procent er elektriske
- Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
- Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- To svenske lastbil-modeller får fem stjerne
- Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
- Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer
- 57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet
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