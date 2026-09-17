Kongeskib fra miniland blev solgt for 60.000 kroner
Torsdag 17. september 2026 kl: 12:51Af: Redaktionen
Det originale Kongeskib Dannebrog, der er bygget i lego og har været udstillet i Miniland i kano 30 år er blevet solgt på auktion. Efter en budrunde på to uger endte salgsprisen på 60.000 kroner
Det er det dobbelte af den oprindelige vurderingspris på mellem 20.000 og 30.000 kroner. Hele beløbet doneres til Mary Fonden, som arbejder for at skabe bedre vilkår for særligt børn og unge med fokus på blandt andet mobning, ensomhed og trivsel.
- Vi synes, at det kunne være fint at donere pengene til Mary Fonden, nu hvor det er Kongeskibet Dannebrog bygget i lego, vi har haft på auktion. Det er selvfølgelig også vigtigt for os, at vi ved, at pengene går til et godt formål, og det er vi ikke i tvivl om, at de gør gennem Mary Fonden, siger Jan Mouritzen, der er leder af modelafdelingen i Legoland.
- Vi er meget glade for donationen. Den vil indgå i vores arbejde med at bekæmpe mobning blandt børn, hjælpe unge ud af ensomhed og bidrage til, at familier lever sammen uden voldsomme konflikter og vold,” siger Helle Østergaard, der er direktør i Mary Fonden.
Den originale lego-model af Kongeskibet Dannebrog blev bygget i 1998 og har ind til i år været en del af Miniland i Legoland i Billlund. Modellen består af omkring 25.000 lego-klodser og blev inden auktionen hos Bruun Rasmussen vurderet til mellem 20.000 og 30.000 kroner.
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