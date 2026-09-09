På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...

Onsdag 9. september 2026 kl: 13:39

På Sønderborgbanen er det ifølge Banedanmark og som oftest fører af biler, lastbiler og landbrugsmaskiner, der trodser signalerne og krydser banen, når advarselslamperne blinker, bommene går ned og klokkerne ringer.









- Hver gang en trafikant vælger at ignorere signalerne, er der risiko for en ulykke, for togene har lang bremselængde og kan ikke undvige en, der befinder sig i sporet. Så ved at krydse en overkørsel, mens signalet er i gang, sætter man livet på spil, siger Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark.









Det er lokomotivførerne, der indberetter hændelserne til Banedanmark, og på Sønderborgbanen er det ved overkørslen på Visgårdsvej, at der er flest hændelser.









Her har Aabenraa Kommune sat hastigheden for bilister ned til 50 km/t efter de to voldsomme overkørselsulykker i 2025, ligesom Banedanmark opsatte videoovervågning i overkørslen tidligere på året, hvilket har haft en effekt.









- Banedanmark arbejder løbende på at forebygge ulykker og skabe trygge rammer for både passagerer, bilister, cyklister og fodgængere ved de danske overkørsler. Men sikkerheden afhænger også af, at trafikanterne overholder færdselsloven og venter, når et tog passerer overkørslen. Derfor sætter vi med den her kampagne fokus på trafikanternes adfærd i overkørslerne, så vi alle kan komme sikkert hjem, siger Martin Harrow.









Det er lokomotivførere fra jernbaneselskaberne, der indberetter nærved-hændelser til Banedanmark og Trafikstyrelsen.









her: Interesserede kan hente Trafikstyrelsens undersøgelse









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