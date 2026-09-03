Messe i Berlin sætter fokus på tog og busser
Torsdag 3. september 2026 kl: 13:25Af: Redaktionen
I dagene 22. - 25. september dammer Messe Berlin rammerne om InnoTrans 2026, som har fokus på transportteknologi inden for tog- og bustransport. InnoTrans har i år 30-års jubilæum
Interesserede kan se mere om InnoTrans 2026 her:
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