Østjysk lufthavn oplevede passagervækst på 24,4 procent

Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:37

- Når flere vælger at rejse til eller fra Aarhus Airport, viser det, at nærhed, gode forbindelser og et stærkt udvalg af rejsemuligheder betyder noget for de rejsende, siger Lotta Sandsgaard, der er administrerende direktør for Aarhus Airport.









I årets første otte måneder ligger passagertallet i Aarhus Airport ifølge lufthavnens ledelse 17,9 procent over samme periode sidste år.









Passagertal for august 2026 - 2022:

2026 - 59.680

2025 - 65.030

2024 - 52.563

2023 - 56.489

2022 - 46.097

(Kilde: Aarhus Airport)

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