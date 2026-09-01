Østjysk lufthavn oplevede passagervækst på 24,4 procent
Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:37Af: Jesper Christensen
I august rejste 69.680 passagerer via Aarhus Airport, der ligger ved Tirstrup på Djursland - godt 40 kilometer fra Aarhus. Sammenlignet med august sidste år, hvor passagertallet endte på 56.030, var der tale om en fremgang på 24,4 procent
- Når flere vælger at rejse til eller fra Aarhus Airport, viser det, at nærhed, gode forbindelser og et stærkt udvalg af rejsemuligheder betyder noget for de rejsende, siger Lotta Sandsgaard, der er administrerende direktør for Aarhus Airport.
I årets første otte måneder ligger passagertallet i Aarhus Airport ifølge lufthavnens ledelse 17,9 procent over samme periode sidste år.
Passagertal for august 2026 - 2022:
- 2026 - 59.680
- 2025 - 65.030
- 2024 - 52.563
- 2023 - 56.489
- 2022 - 46.097
(Kilde: Aarhus Airport)
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