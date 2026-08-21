Flere køretøjer får solceller på taget

Fredag 21. august 2026 kl: 12:26

Af: Redaktionen (Foto: Green Energy)

- Vi kigger på alle muligheder, der kan sænke omkostninger, forbedre driften og skære CO2. Solceller gav os det, vi havde brug for - vi fik elimineret batterinedbrud og forbedret brændstoføkonomien, så nu udvider vi i første omgang til 150 køretøjer, siger Jan Skov Pedersen, der er teknisk direktør hos Frode Laursen.









Frode Laursen er flere gange markeret sig ved at tage skridt inden for effektivitet og bæredygtighed i dansk transport. Siden 2020 har koncernen reduceret sine scope 1+2-udledninger med 45 procent og nåede sit 2030-klimamål tilbage i 2025.









- Frode Laursen er præcis den type operatør, der driver solceller fremad i branchen - beslutsomme, datadrevne og fokuserede på resultater. At de udvider fra et pilotprojekt til 150 køretøjer er et stærkt signal om, at solceller bliver en fast del af, hvordan seriøse flåder driver forretning, siger Martin Thaysen, der er administrerende direktør i Green Energy.









Målemetode er blevet tjekket og godkendt af DTU

Green Energy, der har leveret solcellerne, der er klædet på taget af nu 150 køretøjer hos Frode Lauewrsen, har sin egen metode til at måle brændstofbesparelser fra solceller - kaldet WiVA (Within Vehicle Analysis). Metoden er for nylig blevet uafhængigt gennemgået af DTU (Danmarks Tekniske Universitet), som har bekræftet, at metoden er robust, og at resultaterne er både målbare og konsistente indenfor et 95 procent konfidensinterval.









Solceller til erhvervstransport - også kendt som VIPV (Vehicle-Integrated Photovoltaics) - er ifølge Green Energy et hastigt voksende segment inden for bæredygtig og brændstofeffektiv transport. Green Energy er en europæisk aktør på området med over 3.000 installationer på lastbiler, busser og trailere, og over 10 millioner kilometer målt data, hvilket virksomheden fremhæver som det største datasæt i branchen.









I denne uge er Green Energy er til stede på den svenske messe - Elmia Lastbil 2026 i Jönköping - på på tre partnerstande: Släpis, Inducore Truck Bodies og RG Hyr.









I vinter besøgte vi her på transportnyhedeerne.dk Green Energy, Interesserede kan læse mere om besøget og solcellepaneler fra Green Energy her:

















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