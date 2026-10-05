Nye teknologier kan ændre spillereglerne i transportbranchen frem mod 2040

NY SCENARIERAPPORT:

Mandag 5. oktober 2026 kl: 12:09

At få godset frem billigt og til tiden er kernen i transport og logistik, og det vil det ifølge DI og 3F fortsat være.









Men ny teknologi er ved at udvide, hvad kunderne forventer.









AI-systematiseret data, optimeret planlægning og automatiserede løsninger, der taler direkte sammen med kundernes egne systemer, kan få stadig større betydning for, hvem der vinder opgaverne i det lange løb. Det åbner nye forretningsmuligheder for hele branchen - og kan gøre det sværere at konkurrere for virksomheder, der ikke kan levere det.









Ovennævnte er en af hovedindsigterne i en ny scenarierapport, hvor DI og 3F Transport har samlet en ekspertgruppe af forskere, teknologieksperter og branchefolk for at kaste lys over den teknologiske udvikling de næste 14 år frem mod 2040. Ekspertgruppen har tegnet fem scenarier, der viser, hvor forskelligt branchen kan udvikle sig, og hvad det kan betyde for virksomhedernes konkurrenceevne.









- Vi står med mange nye teknologier, som allerede kan gøre virksomhederne mere effektive, give et bedre beslutningsgrundlag og åbne for nye services. Potentialet er stort. Men gevinsterne kommer ikke af sig selv. Virksomhederne skal kunne se, hvor teknologien giver mening for deres forretning, og have data og kompetencer til at bruge den. Det gælder både de store virksomheder og den mindre vognmand, siger Hakon Iversen, der er branchedirektør i DI Transport.









3F Transport deler analysen og understreger, at medarbejdernes kompetencer er afgørende, hvis udviklingen skal blive en gevinst for hele branchen.









- Når teknologien ændrer arbejdet, ændrer den også kravene til medarbejderne. Nogle opgaver forsvinder, andre ændrer karakter, og nye kommer til. Derfor skal vi være på forkant med, hvilke kompetencer der bliver brug for, og sikre, at medarbejderne får mulighed for at udvikle sig i takt med deres arbejdsplads. Det er en af grundene til, at vi ser på fremtiden sammen med DI, siger Flemming Overgaard, der er gruppeformand i 3F Transport.





Fem scenarier - forskellige konsekvenser

I ét scenarie samarbejder virksomheder om data, standarder og konkrete teknologiske løsninger. Det gør det lettere for mindre virksomheder at få adgang til værktøjer og services, som ellers ville kræve store investeringer for den enkelte virksomhed

I et andet scenarie udnytter de største aktører teknologien hurtigere, mens mindre virksomheder får vanskeligere ved at følge med. Forskellene vokser, og adgangen til data, kapital og kompetencer får større betydning for virksomhedernes position på markedet

De øvrige tre scenarier undersøger blandt andet, hvad der sker, hvis enkelte aktører kommer til at dominere markedet, hvis nye teknologier bryder eksisterende forretningsmodeller op, eller hvis branchen bevæger sig langt langsommere teknologisk end forventet





Scenarierne skal gøre de mulige udviklinger konkrete, så virksomheder og medarbejdere kan forholde sig til de muligheder og krav, de kan møde frem mod 2040.

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