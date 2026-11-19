LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I oktober blev der nyregistreret 50 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 11 flere end i samme måned sidste år, hvilket svarede til en fremgang på 28,2 procent
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Print siden
- Oktober '26 endte på niveau med oktober '25
- Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent
- Ny elektrisk varebilserie kan laste op til 1.600 kg
- Lavere dieselafgift kan ikke stå alene
- Den disponibel indkomst steg med 4,5 procent i 2025
- Hvidvask rykker ind i danske virksomheder
- Udrykningskorridorer bliver national praksis på alle landets motorveje
- Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse er på plads
- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
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Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent
Torsdag 19. november 2026 kl: 13:09Af: Jesper Christensen
I oktober blev der nyregistreret 50 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 11 flere end i samme måned sidste år, hvilket svarede til en fremgang på 28,2 procent
Mercedes-Benz tog førstepladsen med 18 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, hvilket var 6 færre end i oktober sidste år, hvor det blev til 22.
Scania markerer sig med en procentvis fremgang på 600 procent ved at få nyregistreret 14 batteri-elektriske lastbiler i oktober i år mod 2 i den tilsvarende måned sidste år. Volvo Trucks fik nyregistreret 11 i oktober i år mod 12 sidste år, mens MAN kan notere en fremgang på 400 procent ved at få nummerplader på 5 batteri-elektriske lastbiler mod 1 i oktober sidste år.
DAF er så den leverandør, der kan notere den største forholdsvise fremgang, da det i oktober i år blev til 2 mod 0 sidste år. Omvendt kan Renault Trucks notere en tilsvarende tilbagegang ved at få noteret 0 nyregistreringer i oktober i år mod 2 sidste år.
Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton
Mærke
Oktober 2026
Oktober 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Mercedes-Benz
18
36,00 %
22
56,41 %
-18,18 %
Scania
14
28,00 %
2
5,13 %
600,00 %
Volvo Trucks
11
22,00 %
12
30,77 %
-8,33 %
MAN
5
10,00 %
1
2,56 %
400,00 %
DAF
2
4,00 %
0
-
100,00 %
Renault Trucks
0
-
2
5,13 %
-
I alt
50
39
28,21 %
(Kilde: Bilstatistik.com)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Oktober '26 endte på niveau med oktober '25
- Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent
- Ny elektrisk varebilserie kan laste op til 1.600 kg
- Lavere dieselafgift kan ikke stå alene
- Den disponibel indkomst steg med 4,5 procent i 2025
- Hvidvask rykker ind i danske virksomheder
- Udrykningskorridorer bliver national praksis på alle landets motorveje
- Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse er på plads
- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
- Kortere momsfrist gælder for virksomheder med over 50 millioner kroner i årlig omsætning
- Beskyt chauffører, biler og last
- Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
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