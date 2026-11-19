Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Torsdag 19. november 2026 kl: 13:09

Mercedes-Benz tog førstepladsen med 18 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, hvilket var 6 færre end i oktober sidste år, hvor det blev til 22.









Scania markerer sig med en procentvis fremgang på 600 procent ved at få nyregistreret 14 batteri-elektriske lastbiler i oktober i år mod 2 i den tilsvarende måned sidste år. Volvo Trucks fik nyregistreret 11 i oktober i år mod 12 sidste år, mens MAN kan notere en fremgang på 400 procent ved at få nummerplader på 5 batteri-elektriske lastbiler mod 1 i oktober sidste år.









DAF er så den leverandør, der kan notere den største forholdsvise fremgang, da det i oktober i år blev til 2 mod 0 sidste år. Omvendt kan Renault Trucks notere en tilsvarende tilbagegang ved at få noteret 0 nyregistreringer i oktober i år mod 2 sidste år.













Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton Mærke Oktober 2026 Oktober 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Mercedes-Benz 18 36,00 % 22 56,41 % -18,18 % Scania 14 28,00 % 2 5,13 % 600,00 % Volvo Trucks 11 22,00 % 12 30,77 % -8,33 % MAN 5 10,00 % 1 2,56 % 400,00 % DAF 2 4,00 % 0 - 100,00 % Renault Trucks 0 - 2 5,13 % - I alt 50

39

28,21 %









(Kilde: Bilstatistik.com)

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