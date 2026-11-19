Ny elektrisk varebilserie kan laste op til 1.600 kg

Torsdag 19. november 2026 kl: 11:27

Transit City lanceres på et tidspunkt, hvor elektrificeringen af det danske varebilsmarked skrider hurtigt frem. I tredje kvartal stod elektriske varebiler for 51,6 procent af alle ny-registreringer mod 32,6 procent i samme kvartal året før.









- Målet med Transit City har været at udvikle en robust og moderne elektrisk varebil med en særdeles attraktiv pris, samtidig med at nyttelast og fleksibilitet lever op til de forventninger, man har til en Transit. Den tidlige interesse har været meget positiv, hvilket tyder på, at der er behov i markedet for en budgetvenlig, men samtidig pålidelig og hårdtarbejdende arbejdshest, siger Tom Maxmølris, der er ansvarlig for Ford Pro i Danmark.









Ford Transit City kommer som varebil i to størrelser og for første gang også som Chassis Cab. Standardudgaven er lige under to meter høj, har et varerum på 6,4 kubikmeter, op til 1.085 kg nyttelast og en maksimal lastlængde på 2.770 mm. Den største udgave har et varerum på 8,5 kubikmeter, op til 1.200 kg nyttelast og en maksimal lastlængde på 3.070 mm. Begge versioner har en læssehøjde på 545 mm og plads til tre europaller.









Kan opbygges med lad og boks - og nyttelast op til ca. 1.600 kg

Med den elektriske Transit City introducerer Ford Pro sin første Chassis Cab i 1-tonssegmentet med en nyttelast op til omkring 1.600 kg. Gennem Ford Pro kan kunder blandt andet bestille en færdigopbygget bil med boks eller en ladbil.









Transit City kan også snart leveres som kølebil. Fra sommeren 2027 får Chassis Cab elektrisk kraftudtag (ePTO), som kan levere op til 3 kW strøm fra bilens hovedbatteri til blandt andet køleanlæg, liftplatforme og pumper.

Landsdækkende Ford Pro-netværk skal sikre oppetiden

Transit City understøttes af Ford Pros landsdækkende netværk af Ford Pro Servicecentre, hvor erhvervskunder har adgang til specialiserede teknikere, der er uddannet til at servicere og reparere Fords varebiler og elektriske erhvervskøretøjer.









Udviklet til hverdagen

I forbindelse med udviklingen af Transit City har Ford Pro analyseret brugen af ét-tons varebiler i Europa. Analysen viste blandt andet, at 90 procent af disse biler kører mindre end 110 kilometer på en almindelig arbejdsdag.









- Når man udvikler en bil, handler det hele tiden om at finde den rette balance mellem rækkevidde, nyttelast og pris. Transit City er udviklet til de mange virksomheder, som ikke ønsker at betale for mere batterikapacitet, end de reelt har behov for. Har man behov for længere elektrisk rækkevidde, vil E-Transit Custom være det oplagte valg, siger Lene Dahlquist, der er pressechef hos Ford i Danmark.









Den elektriske varebil er udstyret med et 56 kWh LFP-batteri og har en elektrisk rækkevidde på op til 254 kilometer. LFP-batteriet er valgt for at kunne håndtere mange opladningscyklusser med minimal påvirkning af batterikapaciteten over tid. Motoren yder 110 kW (150 hk) og driver forhjulene.









Bilen kan DC-hurtiglades fra 10 til 80 procent på omkring 33 minutter ved en maksimal ladeeffekt på 87 kW. Et opladningsstop på 10 minutter giver op til cirka 65 km ekstra rækkevidde. Ved 11 kW AC-opladning tager det omkring 5,5 timer at lade fra 10 til 100 procent.









Højt udstyrsniveau som standard

Den nye Transit City leveres med en omfattende standardudstyrspakke - eksempelvis nøglefri start, opvarmet førersæde og en 12-tommer touchskærm med Apple CarPlay og Android Auto. En række førerassistentsystemer som automatisk nødbremse, vognbaneassistent og adaptiv fartpilot med Stop & Go, parkeringssensorer for og bag samt bakkamera er ligeledes standard. Blandt standardudstyret er og One-pedal drive.









Lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger

Den nye Transit City har gennemgået det samme omfattende testprogram som Fords øvrige Transit-modeller. I testforløbet simuleres ti års krævende brug og mere end 240.000 kilometers kørsel. Derudover har Ford gennemført særlige holdbarhedstests af de komponenter, der udsættes for ekstra belastning i daglig brug, herunder førersæde, førerdør, side- og bagdøre samt startsystem.

Ford Pro vurderer, at de ordinære service- og vedligeholdelsesomkostninger kan være op til 40 procent lavere end for en tilsvarende dieselvarebil. Serviceintervallet er to år med ubegrænset antal kilometer.









Fords elektriske varebiler er omfattet af en samlet garanti på op til 5 år eller op til 150.000 kilometer i forhold til det der indtræffer først. Garantien gælder for elektriske varebiler solgt gennem Ford's autoriserede forhandlere og som har 1. indregistrering fra og med 13. marts 2025. De første 2 år er dækket af Fords fabriksgaranti. Herefter følger yderligere 3 års Ford Protect garanti op til 150.000 kilometer, (hvad end kommer først), ved materiale- og fabrikationsfejl. Højvoltskomponenterne er dækket af en garanti på 8 år eller 160.000 kilometer.









(Illustrationer: Ford)

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