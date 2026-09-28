Magasinet Bus 9 - 2026 er udkommet
Mandag 28. september 2026 kl: 11:08Af: Redaktionen
I Magasinet Bus nummer 9 har vi en reportage fra Ungarn fra testen af syv intercitybusser forud for kåringen af Bus of the Year. Vi skriver også om passagerrekord i Aalborg, om billetter til 15 kroner i Aarhus, om tjek af den elektroniske sikkerhed i el-busser, om en efterforskning af et flexbusselskab i Odense, om nye udbudsregler fra EU og om broer, der er forlade til høje køretøjer
Og så skriver vi også om meget andet.
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 9 - 2026 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 7/8 - 2026, kan du hente det her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Magasinet Bus 9 - 2026 er udkommet
- BRT-rute i Aalborg sætter ny passagerrekord
- Hybridfærger skal erstatte færger fra 1984 og 1996
- EU vil ændre udbudsregler med mere fokus på kvalitet og ordentlige vilkår
- EU foreslår nye udbudsregler
- Bus kørte fra sin chauffør
- Selvkørende kollektiv transport rykker tættere på
- Fremtidens selvkørende transport tilhører dem, der sætter den på vejene
- Lastbilchauffør har fået 20 dagbøder
- Politiet har anholdt tre mænd
- Seks togstationer skal være mere trygge og attraktive
- Det første af 34 metrotog har fået plads til flere passagerer
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!