Magasinet Bus 6 - 2026 er udkommet
Lørdag 27. juni 2026 kl: 10:50Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 6 har vi sidste del af en reportage fra årets bus-test i Bonn. Vi skriver om en særlig bus til særlige passagerer, om letbanen i Odense, hvor togene blev kørt i sydet for at køre, om ladeanlæg til busser og lastbiler i Aarhus og Avedøre, om trafiksikkerhed og om en busulykke i januar, hvor en 44 årig chauffør efterfølgende er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Vi skrive også om store batterier på land, der skal levere støj til hurtigfærger, om tre gratis buslinier og om en irsk busproducent, der har rundet 80 år
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Redaktionen
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