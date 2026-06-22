Svensk øresundshavn håndterede et stigende antal containere

Mandag 22. juni 2026 kl: 16:17

I perioden januar til april håndterede Helsingbogrs Hamn 92.000 TEU, hvilket var flere end i samme periode sidste år. Den svenske øresundshavn peger på, at også færgetrafikken er gået frem sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set håndterede Helsingborgs Hamn 2,6 millioner ton gods i løbet af årets første fire måneders, hvilket var en fremgang på godt seks procent i forhold til de første fire måneder af 2025.









Hos Helsingborgs Hamn peger man på, at den kolde vinter og højere brændstofomkostninger også bidraget til øget trafik inden for bulk- og lastbilssegmentet. Passagertrafikken ligger samtidig på et stabilt niveau.

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