Svensk øresundshavn håndterede et stigende antal containere
Mandag 22. juni 2026 kl: 16:17Af: Redaktionen
Containerstrømmene til og fra Helsingborgs Hamn fortsatte med at stige i årets første måneder. Samtidig lå passagertrafikken med færgerne på et stabilet niveau. Væksten er sket på trods af en omverden med fortsat usikkerhed i de globale transportstrømme
I perioden januar til april håndterede Helsingbogrs Hamn 92.000 TEU, hvilket var flere end i samme periode sidste år. Den svenske øresundshavn peger på, at også færgetrafikken er gået frem sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set håndterede Helsingborgs Hamn 2,6 millioner ton gods i løbet af årets første fire måneders, hvilket var en fremgang på godt seks procent i forhold til de første fire måneder af 2025.
Hos Helsingborgs Hamn peger man på, at den kolde vinter og højere brændstofomkostninger også bidraget til øget trafik inden for bulk- og lastbilssegmentet. Passagertrafikken ligger samtidig på et stabilt niveau.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Svensk øresundshavn håndterede et stigende antal containere
- Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
- Færgerederi vil behandle egne og andre speditørers kunder ens
- Konklusioner om EU's strategi for den maritime industri er blevet godkendt
- Rederiorganisation hilser konklusioner fra EU-ministre velkomne
- Fyns østligste erhvervshavn skal udvides
- Havneselskab med tre våde og en tør havn håndterede over en million ton i maj
- Den svenske stat sikrer driften af jernbanefærger
- Fragten hos rederikoncern bølgede ned og op
- Russisk styrmand var beruset
- Speditionsvirksomhed er blandt Danmarks bedst ledede virksomheder
- Grundlaget for den nye regering har stærke maritime aftryk
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!