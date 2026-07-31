Finsk rederi med ruter til Danmark transporterede mere gods
Fredag 31. juli 2026 kl: 09:59Af: Jesper Christensen
I perioden januar - juni i år transporterede finske Finnlines cirka 409.000 lastenheder, 42.000 biler (eksklusiv passagerernes personbiler) og 595.000 tons ikke-enhedsgods. I samme periode rejste 431.000 privatpassagerer og chauffører med rederiets skibe. I den tilsvarende periode sidste år fragtede Finnlines 399.000 lastenheder, 37.000 biler (eksklusiv passagerernes personbiler) og 584.000 tons ikke-enhedsgods, mens 439 privatpassagerer og chauffører reste med rederiets skibe
I løbet af første halvår har Finnlines udvidet sin fragtservice mellem irske Rosslare og belgiske Zeebrügge, Belgium ved at indsætte ro/ro-skib nummer to.
Finnlines opererer med 18 skibe på rederiets egne ruter, der blandt andet omfatter en rute mellem Aarhus og Helsinki og mellem Aarhus og Travemünde - hver med to ugentlige afgange.
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