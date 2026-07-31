Finsk rederi med ruter til Danmark transporterede mere gods

Fredag 31. juli 2026 kl: 09:59

I løbet af første halvår har Finnlines udvidet sin fragtservice mellem irske Rosslare og belgiske Zeebrügge, Belgium ved at indsætte ro/ro-skib nummer to.









Finnlines opererer med 18 skibe på rederiets egne ruter, der blandt andet omfatter en rute mellem Aarhus og Helsinki og mellem Aarhus og Travemünde - hver med to ugentlige afgange.





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