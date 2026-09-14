Lastbil med batterier bag førerhuset rækker op til 720 kilometer

Mandag 14. september 2026 kl: 10:34

Af: Redaktionen Med batterier bag kabinen kan Scania levere elektriske lastbiler med op til 720 kilowatt tilgængelig energi. (Illustration: Scania)

Scania er med placeringen at et batteri bag førerhuset kommet med en løsning med hensyn til rækkevidden for tunge lastbiler, der kører over lange afstande. Løsningen kombinerer øget batterikapacitet, MCS-ladning og en praktisk køretøjskonfiguration og giver op til 720 kilometers rækkevidde. Samtidig kan transportørerne balancere totalvægt, ladning og effektiv drift.









For transportører handler spørgsmålet om, hvorvidt en elektrisk lastbil kan håndtere krævende ruter, fragte den nødvendige last og lades på en måde, der passer ind i den faktiske drift.









Ved at placere ekstra batterikapacitet bag førerhuset i kombination med batterier på chassiset, under førerhuset og hurtigladning med megawatt-effekt (MCS), kan tunge lastbiler konfigureres til længere elektrisk rækkevidde i samspil med den nødvendige fleksibilitet for europæisk langtransport.









I kombination med Scanias fremskudte IVD-front (Increased Vehicle Dimension) gør batteriplaceringen bag kabinen det muligt at bruge en tre-akslet trækker med en standardtrailer og opnå maksimal rækkevidde, selv når køretøjets totale længde overstiger 16,5 meter. I Norge er maksimal længde for sættevognstog eksempelvis 17,5 meter.









Reduceret forbrug

I kombination med den nye front på Scania's nye Dynamic-serie kan er det muligt at reducere energiforbruget med op til 3 procent afhængigt af specifikation og brug. Det skyldes, at luftmodstanden udgør en større andel af det samlede energiforbrug for elektriske lastbiler.









- Elektriske lastbiler er allerede en del af transportsystemet, men langtransport stiller helt andre krav til rækkevidde, nyttelast og opladning. Med denne løsning viser Scania, hvordan disse faktorer kan ses i sammenhæng og give en praktisk løsning for kunder, der ønsker at elektrificere krævende transport over lange afstande, siger Lars Gustafsson, der er Senior Vice President og Head of Solutions Management i Scania.









I en typisk konfiguration kan to MP20-batteripakker monteres bag kabinen. De giver 320 kWh tilgængelig kapacitet ud over batterierne på chassis og under kabinen, så man samlet får 720 kWh tilgængelig energi. Sammen med MCS-ladning gør den øgede energikapacitet det muligt at bruge elektriske sættevognstrækkere til langtransport med standardtrailere.









- Det her handler ikke bare om at placere batterier et nyt sted på køretøjet. Det vigtigste er, hvad det gør muligt - elektrisk transport over afstande, der traditionelt har været blandt de sværeste at elektrificere, hvor rækkevidde, nyttelast og ladning vurderes samlet fra starten af, siger Lars Gustafsson.









Lidt fakta om den nye batteri-elektriske løsning fra Scania:

Op til 720 kilometers elektrisk rækkevidde, afhængigt af konfiguration og driftsforhold

Op til 3 procent lavere energiforbrug for elektriske lastbiler, når de kombineres med den nye front i Scania's nye Dynamic-modelserier afhængigt af specifikation og brug

Øget installeret batterikapacitet, blandt andet med to MP20-batteripakker på sammen 320 kWh monteret bag kabinen i en typisk konfiguration

Udviklet til MCS-ladning med 750 kW effekt, som muliggør kortere og mere effektive ladestop ved langtransport

Understøtter udvalgte 6x2*4-trækker-modeller langtransport med standardtrailere

Fungerer sammen med Scanias IVD-front og muliggør en total køretøjslængde på over 16,5 meter - i Norge op til 17,5 meter





(Illustration: Scania)





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