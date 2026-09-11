Vognmand i Vorning har overtaget vognmand i Skørping

Fredag 11. september 2026 kl: 13:24

Thomas Krogh Andersen vil fortsætte driften af vognmandsfirmaet Poul Eli Nymann fra virksomhedens adresse i Skørping med de samme folk som før. Både Poul Eli og Maria Nymann vil fortsat være tilknyttet virksomheden sammen med deres faste chauffører.









Thomas Krogh Andersen peger på, at han har kendt vognmandsfirmaet i Skørping siden først i 1990'erne, hvor han som stor dreng ind i mellem var med ude at køre i både Volvo F16 og Mercedes SK'er.





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