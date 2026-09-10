Elektriske varebiler får eget område på elbilmesse

Torsdag 10. september 2026 kl: 13:12

På Elbilmessen udstiller mærker som BYD, Ford, Hyundai, Kia, Maxus, Mercedes, Renault, Toyota og Volkswagen varebiler. Det er resultatet af et samarbejde mellem Elbilmessen og udstillerne, der finder det helt oplagt, at messen nu udvider sig med varebiler.









- Det giver rigtig god mening, at Elbilmessen styrker sit fokus på varebiler. Markedet er i hastig forandring, og hvor el-varebiler for få år siden var et nicheprodukt, er mere end 40 procent af de nye varebiler, der registreres i Danmark, i dag elektriske, siger Nicolai Løje Farganis, der er marketingchef hos Volkswagen Erhvervsbiler Danmark, og fortsætter:









- Det viser, at virksomhederne i stigende grad har tillid til teknologien og kan se både de driftsmæssige og økonomiske fordele. Derfor forventer vi også, at el-varebiler kommer til at fylde endnu mere på de danske veje i de kommende år.









Nicolai Løje Farganis har høje forventninger til messen og det nye tiltag.









- Vi glæder os rigtig meget til Elbilmessen og til at vise, hvor langt udviklingen inden for elektriske varebiler er kommet. Mange bliver positivt overraskede over både rækkevidde, komfort og køreegenskaber, når de prøver en moderne el-varebil. På messen får de besøgende mulighed for at opleve en lang række af markedets mest interessante modeller samlet under ét tag, sammenligne dem og få svar på deres spørgsmål. Vi ser især frem til at møde de besøgende og sætte fokus på de mange muligheder for erhvervslivet, siger han.









Volkswagen Erhvervsbiler Danmark har planlagt at tage Danmarks mest solgte el-varebil, ID. Buzz Cargo, og den nye e-Transporter som både kassevogn og dobbeltkabine med på elbilmessen i Herning.









Naturlig udvikling

Hos RN Danmark med mærkerne Renault, Dacia og Alpine fremhæver man el-varebilernes mange fordele, der helt naturligt er med til at sikre dem stor popularitet.









- Efterspørgslen på elektriske varebiler er stor, og jeg tror kun, den kommer til at tage yderligere fart. Det handler i høj grad om at have de rigtige produkter, for så er kunderne klar, siger Søren Hyltoft, der er Head of Communications & Marketing, RN Danmark.









- Samtidig er el-varebilerne nået rigtig langt. Ser vi på vores egen Master og den kommende Trafic, er de lastmæssigt helt på højde med traditionelle varebiler, og med en rækkevidde på over 400 kilometer er der virkelig mange, der kan skifte til el. Dertil kommer køreegenskaberne, som ganske enkelt gør det til en rigtig god oplevelse at køre elektrisk, siger han videre og glæder sig over, at Elbilmessen nu indholdsmæssigt favner endnu bredere.









- Det er en naturlig udvikling, at Elbilmessen styrker sit fokus på varebiler. Det supplerer både messens fokus på elektriske personbiler og Transportmessen, hvor den tungere transport er i centrum, og samtidig er Herning et rigtig godt geografisk udgangspunkt. Vi glæder os helt vildt til at møde kunderne på messen og vise dem, hvor langt den elektriske mobilitet er kommet. Ikke mindst ser vi frem til at præsentere det, vi selv betragter som en gamechanger inden for elektrisk mobilitet.









RN Danmark har danmarkspremiere på den helt nye Renault Trafic E-Tech Electric, der er med på fagmessen IAA Transportation i Hannover i næste uge. Derudover medbringer RN Danmark en Renault Master og en ombygget Renault 4 Van.









Det nye varebilsområde på Elbilmessen byder foruden udstilling også på prøvekørsler.









Elbilmessen finder sted i MCH Messecenter Herning 2.-4. oktober.









Interesserede kan læse mere om Elbilmessen på elbilmessen.dk









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