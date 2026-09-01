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I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet

Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:27
Af: Redationen

Antallet af passagerer, der rejste via lufthavnen i Aalborg i august i år, endte på 135.445, hvilket var et fald på 5,5 procent i forhold ti august sidste år, hvor passagertallet satte rekord med 143.275 rejsende til og fra lufthavnen, der ligger vest for Nørre Sundby på nordsiden af Limfjorden

Ledelsen i Aalborg Lufthavn peger på, at faldet skyldes tilbagegang i indenrigstrafikken og chartertrafikken, hvor tilpasninger i markedet samt et højere prispunkt på indenrigsruten til København har sat sit præg.


På udenrigsruterne var der mere positive takter, hvor passagertallet var på samme niveau som sidste år. 


- Det er positivt, at udenrigstrafikken holder sig nogenlunde på niveau med sidste år. Ser vi bort fra chartertrafikken og kigger isoleret på udenrigsruterne, er der faktisk en fremgang på knap 8,3 procent i forhold til sidste år. Så selvom vi samlet set går et skridt tilbage til lige over 2024-niveauet for august, ser vi fortsat positivt på 2026 som helhed, siger Niels Hemmingsen.


Efter årets første otte måneder ligger passagertallet 2,9 procent over tallet for samme periode sidste år.


Aalborg Lufthavn - Trafiktal for august 2021-2026


2021

2022

2023

2024

2025

2026

Indenrigs

64.400

76.221

60.636

64.186

72.567

65.418

Udenrigs

27.799

55.443

66.575

69.020

70.708

70.027

I alt

92.199

131.664

127.211

133.206

143.275

135.445

(Kilde: Aalborg Lufthavn)


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