I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet

Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:27

Ledelsen i Aalborg Lufthavn peger på, at faldet skyldes tilbagegang i indenrigstrafikken og chartertrafikken, hvor tilpasninger i markedet samt et højere prispunkt på indenrigsruten til København har sat sit præg.









På udenrigsruterne var der mere positive takter, hvor passagertallet var på samme niveau som sidste år.









- Det er positivt, at udenrigstrafikken holder sig nogenlunde på niveau med sidste år. Ser vi bort fra chartertrafikken og kigger isoleret på udenrigsruterne, er der faktisk en fremgang på knap 8,3 procent i forhold til sidste år. Så selvom vi samlet set går et skridt tilbage til lige over 2024-niveauet for august, ser vi fortsat positivt på 2026 som helhed, siger Niels Hemmingsen.









Efter årets første otte måneder ligger passagertallet 2,9 procent over tallet for samme periode sidste år.





Aalborg Lufthavn - Trafiktal for august 2021-2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indenrigs 64.400 76.221 60.636 64.186 72.567 65.418 Udenrigs 27.799 55.443 66.575 69.020 70.708 70.027 I alt 92.199 131.664 127.211 133.206 143.275 135.445

(Kilde: Aalborg Lufthavn)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.