I Aalborg lufthavn blev august mere afdæmpet
Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:27Af: Redationen
Antallet af passagerer, der rejste via lufthavnen i Aalborg i august i år, endte på 135.445, hvilket var et fald på 5,5 procent i forhold ti august sidste år, hvor passagertallet satte rekord med 143.275 rejsende til og fra lufthavnen, der ligger vest for Nørre Sundby på nordsiden af Limfjorden
Ledelsen i Aalborg Lufthavn peger på, at faldet skyldes tilbagegang i indenrigstrafikken og chartertrafikken, hvor tilpasninger i markedet samt et højere prispunkt på indenrigsruten til København har sat sit præg.
På udenrigsruterne var der mere positive takter, hvor passagertallet var på samme niveau som sidste år.
- Det er positivt, at udenrigstrafikken holder sig nogenlunde på niveau med sidste år. Ser vi bort fra chartertrafikken og kigger isoleret på udenrigsruterne, er der faktisk en fremgang på knap 8,3 procent i forhold til sidste år. Så selvom vi samlet set går et skridt tilbage til lige over 2024-niveauet for august, ser vi fortsat positivt på 2026 som helhed, siger Niels Hemmingsen.
Efter årets første otte måneder ligger passagertallet 2,9 procent over tallet for samme periode sidste år.
Aalborg Lufthavn - Trafiktal for august 2021-2026
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Indenrigs
64.400
76.221
60.636
64.186
72.567
65.418
Udenrigs
27.799
55.443
66.575
69.020
70.708
70.027
I alt
92.199
131.664
127.211
133.206
143.275
135.445
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