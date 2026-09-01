Årets transportlærling hedder Mathilde til fornavn og er chauffør i Struer

Tirsdag 1. september 2026 kl: 12:11

Af: Redaktionen Årets transportlærling Matilde Jenny Kallerup Iversen, branchedirektør i ATL, Lars William Wesch (tv.) og adm. direktør i Struer Transportcenter, Hans Gadegaard Christensen. (Foto: ATL)

Undervejs i sin uddannelse kæmpede Matilde Jenny Kallerup Iversen med angst, men med støtte fra sine omgivelser og en stærk personlig vilje holdt hun fast i målet om at gennemføre sin uddannelse til godschauffør.









Matilde Jenny Kallerup Iversen kan nu også kalde sig årets transportlærling, og hun får for sit høje faglige niveau, sin positive indstilling og sin evne til at holde fast, selv når tingene var svære for hende.









- Jeg er både stolt og rørt over at få prisen. Det betyder meget at blive anerkendt for det arbejde, jeg har lagt i min uddannelse og for at jeg holdt fast, når det var svært. Jeg håber, min historie kan vise andre, at man godt kan finde sin vej i transportbranchen, selv om vejen dertil ikke altid er nem, siger Matilde Jenny Kallerup Iversen.









Hun er udlært godschauffør hos Struer Transportcenter, hvor hun i dag er fastansat, og havde skoleforløb på UCH Holstebro. Til svendeprøven fik hun karakteren 12.









Kåring gør indtryk

Hos Struer Transportcenter har kollegerne oplevet en lærling, der både har udviklet sig meget fagligt og som altid bidrager positivt til hverdagen på arbejdspladsen.









- Vi har set Matilde vokse både fagligt og personligt gennem uddannelsen. Hun har kæmpet for det, taget ansvar og bidraget positivt til hverdagen hos os. Derfor er vi enormt glade for, at hun får den anerkendelse, hun fortjener, siger administrerende direktør Hans Gadegaard Christensen.









Viser fagets muligheder

Med Transportens Lærlingepris ønsker ATL - Transportens Arbejdsgivere at hylde en dygtig, nyudlært lærling. Samtidig er prisen med til pege på de muligheder, der ligger i en erhvervsuddannelse i transportbranchen.









- Vi har brug for flere dygtige unge i transportbranchen, og Matilde er et godt eksempel på, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til. Hun har både fagligheden, viljen og den personlige styrke, som gør hende til en meget fortjent modtager af Transportens Lærlingepris, siger branchedirektør i ATL – Transportens Arbejdsgivere, Lars William Wesch.









Transportens Lærlingepris blev i år uddelt for ottende gang.









Her på transportnyhederne.dk sender vi et stort til lykke til Matilde Jenny Kallerup Iversen.









Om Transportens Lærlingepris 2026:

Transportens Lærlingepris er stiftet af ATL - Transportens Arbejdsgivere for at anerkende og hylde lærlinge i transportbranchen, der har udmærket sig gennem deres uddannelse

Prisen gives til en lærling, der har afsluttet sin uddannelse i en ATL-medlemsvirksomhed og ydet en god indsats både i skoleperioden og på arbejdspladsen

Prisen fremhæver dygtige og engagerede lærlinge, der er forbilleder for andre unge ved at vise de mange muligheder, der findes i transportbranchen

Vinderen af Transportens Lærlingepris 2026 blev udpeget af en dommerkomité bestående af:

Direktør for Tænketanken DEA og formand for Rådet for de Erhvervsrettede Uddannelser, Stina Vrang Elias

Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Aske Christiansen

DI’s chef for erhvervs- & arbejdsmarkedsuddannelser, Anne Fløe

Administrerende direktør i Skills Denmark, Simon Neergaard-Holm









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