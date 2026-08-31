Kurervirksomhed i Esbjerg bliver en del af en stor transport- og logistik-koncern

Mandag 31. august 2026 kl: 13:21

CVX Logistics A/S, der er et binavn til CVX Partner A/S, blev etableret i maj 2022 og havde sidste år et resultat på 1,6 millioner kroner, en balance på knap 14,7 millioner kroner og en egenkapital på knap 4,3 millioner kroner. Virksomheden havde ifølge CVR-registeret i juni fire medarbejdere.









Administrerende direktør og medejer af CVX Logistics A/S får en andel i Blue Log Combino Kurer ApS, hvor også Mikael Kaastrup Olesen, der var direktør og ejer af Combino Kurer ApS i Toftlund, også har en andel.









Combino Kurer ApS blev en del af Blue Logistics Group A/S i 2024.









I regnskabsåret 2024-2025 år havde Blue Logistics Group A/S et resultat på knap 17,8 millioner kroner.

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