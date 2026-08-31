Kurervirksomhed i Esbjerg bliver en del af en stor transport- og logistik-koncern
Mandag 31. august 2026 kl: 13:21Af: Jesper Christensen
Blue Logistics Group A/S har budt esbjerg-virksomheden CVX Logistics A/S velkommen i gruppen, hvor virksomheden kommer til at fortsætte sammen med Blue Log Combino Kurer ApS under det fælles navn, Blue Log Combino ApS med hovedsæde i Toftlund i Sønderjylland
CVX Logistics A/S, der er et binavn til CVX Partner A/S, blev etableret i maj 2022 og havde sidste år et resultat på 1,6 millioner kroner, en balance på knap 14,7 millioner kroner og en egenkapital på knap 4,3 millioner kroner. Virksomheden havde ifølge CVR-registeret i juni fire medarbejdere.
Administrerende direktør og medejer af CVX Logistics A/S får en andel i Blue Log Combino Kurer ApS, hvor også Mikael Kaastrup Olesen, der var direktør og ejer af Combino Kurer ApS i Toftlund, også har en andel.
Combino Kurer ApS blev en del af Blue Logistics Group A/S i 2024.
I regnskabsåret 2024-2025 år havde Blue Logistics Group A/S et resultat på knap 17,8 millioner kroner.
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