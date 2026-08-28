Godstyv satte GPS-enheder på lastvognstog

Fredag 28. august 2026 kl: 12:47

Den 31-årige var på baggrund af politiets efterforskning efterlyst og blev torsdag 5. marts i år udleveret til Danmark fra Litauen, hvor han var blevet anholdtsøndag 15. februar. Ved Retten i Nykøbing Falster blev han dømt for i februar og marts 2025 at have medvirket til tyveri og forsøg på tyveri af forskellige produkter fra lastbiltransporter.









Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fulgte han efter lastbiltransporterne fra et lager på Sjælland og eksempelvis til havnen i Rødbyhavn, hvor han monteret GPS’er på vogntogene. Herefter har medgerningsmænd kunnet følge lasten gennem Europa, hvor det i flere tilfælde lykkedes at bryde ind i lastbilerne på forskellige rastepladser på lastbilernes ruter.





- Der er tale om en type kriminalitet, som er gennemført udspekuleret og professionelt tilrettelagt. Det er store værdier, der har været i spil, og jeg er derfor tilfreds med dommen, som efter min mening sender et tydeligt signal om, at der bliver set med stor alvor på den slags forbrydelser, siger anklager Jens Ole Jensen fra Anklagemyndigheden under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.





Anklagemyndigheden under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at den dømte 31-årige erkendte de forskellige forhold. Han er fortsat fængslet.





Sagen har været efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Øst (UKA Øst), der er en afdeling i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og som består af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Øst er placeret i Rødbyhavn. UKA Øst efterforsker kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper på Sjælland og Lolland-Falster og har et tæt samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland. UKA Øst har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland via Rødbyhavn og Gedser.

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