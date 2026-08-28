Fire-akslet korntip-trailer kom til Ringsted
Fredag 28. august 2026 kl: 13:37Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en fire-akslet Kel-Berg korn tiptrailer med åbenbar side til vognmand Gustav Hansen i Ringsted. Den nye tiptrailer, der kan rumme 59 kubikmeter i kassen, og hvor øverste del af venstre side kan åbnes, er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Stigebeslag inklusiv tre meter stige i højre side
- Plast monteret på kofanger
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, hvor fjerde aksel også er selvstyrende
- Bak-alarm
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bund er fremstillet af 5 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meterer i styrke HD1000
- Tre-delt åbenbar venstre side - 9.000 mm lang og 600 mm høj
- Arbejdsplatform forrest
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap i bagenden og indvendig på fronten af kassen
- El-styret vibrator under tipkassen
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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