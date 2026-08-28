Fire-akslet korntip-trailer kom til Ringsted

Fredag 28. august 2026 kl: 13:37

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer: Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Stigebeslag inklusiv tre meter stige i højre side

Plast monteret på kofanger

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, hvor fjerde aksel også er selvstyrende

Bak-alarm

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bund er fremstillet af 5 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meterer i styrke HD1000

Tre-delt åbenbar venstre side - 9.000 mm lang og 600 mm høj

Arbejdsplatform forrest

Bakkamera MXN80C med lukkeklap i bagenden og indvendig på fronten af kassen

El-styret vibrator under tipkassen

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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