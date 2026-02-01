Magasinet Bus 2 - 2026 er udkommet
Mandag 2. marts 2026 kl: 10:38Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 2 skriver vi blandt andet om solcellepaneler, der kan sparebrændstof og forlænge både rækkevide og levetiden på driftsbatterierne. Vi skriver også om, at flere arbejder efter, de har nået alderen for pension, om politikontrol af busser, om forsøg med natbusser. Og så har vi en beretning fra et dystert kapitel om bustransport i Tyskland 1939 - 1945
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 2 - 2026 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 1 - 2026, kan du hente det her:
