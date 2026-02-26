Folketingsvalg betyder, at fremsatte lovforslag bortfalder
Torsdag 26. februar 2026 kl: 13:40Af: Jesper Christensen
Statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev torsdag valg til Folketinget, som finder sted tirsdag 24. marts. Folketingsvalget betyder, at fremsatte lovforslag, der ikke er blevet vedtaget, bortfalder
Det bliver derfor op til den regering, der bliver dannet efter valget, at vurdere, om forslagene skal tages op igen og fremsættes til ny behandling, eller om de havner i skuffen med lovforslag, der ikke blev til noget på grund af et valg.
På transportområdet gælder det eksempelvis annoncerede forslag, der skulle ændre på forholdene omkring opkrævning af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler over 12 tons totalvægt.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ny regering skal handle hurtigt på vejafgift og bureaukrati
- Folketingsvalg betyder, at fremsatte lovforslag bortfalder
- Overskudsjord bliver grundlag for miljøcenter nær Aalborg Havn
- Vi kræver at arbejdsmiljøet styrkes på vores arbejdspladser.
- Lastbilimportør har styrket sit mandskab med en kvinde
- Knogle fra forhistorisk tam-okse dukkede op under banebyggeri
- Webinar hos Miljøstyrelsen handler om affaldshåndtering
- Danmarks eksport til USA er mindre følsom over for told end tidligere
- Reducerede toldåbningstider udløser kritik fra transportorganisation
- Toldstyrelsen justerer toldekspeditionernes nye åbningstider
- Hollandske toldere fandt knap fem ton kokain skjult i elektriske magneter
- Transportkoncern har fået flere elektriske lastbiler
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!