Folketingsvalg betyder, at fremsatte lovforslag bortfalder

Torsdag 26. februar 2026 kl: 13:40

Af: Jesper Christensen Det bliver derfor op til den regering, der bliver dannet efter valget, at vurdere, om forslagene skal tages op igen og fremsættes til ny behandling, eller om de havner i skuffen med lovforslag, der ikke blev til noget på grund af et valg.









På transportområdet gælder det eksempelvis annoncerede forslag, der skulle ændre på forholdene omkring opkrævning af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler over 12 tons totalvægt.





