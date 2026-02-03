Færgerederi skal have ny direktør
Tirsdag 3. februar 2026 kl: 11:20Af: Redaktionen
Danmarks største færgerederi, Molslinjen, skal have ny direktør. Rederiets ejere, Nordic Ferry Infrastructure (NFI) har besluttet, at der skal skiftes ud på posten som administrerende direktør, hvilket betyder, at Kristian Durhuus fratræder posten efter knap tre år
Kristian Durhuus tiltrådte som administrerende direktør i Molslinjen i marts 2023 i forbindelse med, at Molslinjen købte færgerederiet ForSea, der sejlede mellem Helsingør og Helsingborg. Kristian Durhuus kom til ForSea, der i dag hedder Øresundslinjen, i 2020 efter at have været vicedirektør i Københavns Lufthavn A/S.
- Vi er nået til et punkt i Molslinjens udvikling, hvor flere markante og strategisk vigtige projekter er gennemført eller godt på vej. Øresundslinjen er fuldt integreret i forretningen, vi har sat nye el-færger i drift på Alslinjen og Samsølinjen, og vi er i gang med byggeriet af tre batteridrevne katamaraner i Australien. Nu er tiden kommet til at bringe en ny profil ind i CEO-rollen, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør i Nordic Ferry Infrastructure.
Kristian Durhuus forlader Molslinjen, mens elektrificeringen af Kattegat er sat i gang. Han siger dermed farvel til en virksomhed, der er sejlet frem i den grønne omstilling og har flere succesfulde projekter bag sig.
- Jeg vil altid være stolt af at have haft en aktie i verdens største elektrificeringsprojekt til søs. Samtidig er jeg glad for at kunne forlade Molslinjen efter en vellykket integration af ForSea - i dag Øresundslinjen, siger Kristian Durhuus.
Indtil Nordic Ferry Infrastructure har fundet en ny administrerende direktør til Molslinjen A/S, vil Carsten Jensen fungere som konstitueret direktør for Molslinjen.
