Færgerederi skal have ny direktør

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 11:20

Kristian Durhuus tiltrådte som administrerende direktør i Molslinjen i marts 2023 i forbindelse med, at Molslinjen købte færgerederiet ForSea, der sejlede mellem Helsingør og Helsingborg. Kristian Durhuus kom til ForSea, der i dag hedder Øresundslinjen, i 2020 efter at have været vicedirektør i Københavns Lufthavn A/S.









- Vi er nået til et punkt i Molslinjens udvikling, hvor flere markante og strategisk vigtige projekter er gennemført eller godt på vej. Øresundslinjen er fuldt integreret i forretningen, vi har sat nye el-færger i drift på Alslinjen og Samsølinjen, og vi er i gang med byggeriet af tre batteridrevne katamaraner i Australien. Nu er tiden kommet til at bringe en ny profil ind i CEO-rollen, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør i Nordic Ferry Infrastructure.









Kristian Durhuus forlader Molslinjen, mens elektrificeringen af Kattegat er sat i gang. Han siger dermed farvel til en virksomhed, der er sejlet frem i den grønne omstilling og har flere succesfulde projekter bag sig.









- Jeg vil altid være stolt af at have haft en aktie i verdens største elektrificeringsprojekt til søs. Samtidig er jeg glad for at kunne forlade Molslinjen efter en vellykket integration af ForSea - i dag Øresundslinjen, siger Kristian Durhuus.









Indtil Nordic Ferry Infrastructure har fundet en ny administrerende direktør til Molslinjen A/S, vil Carsten Jensen fungere som konstitueret direktør for Molslinjen.

