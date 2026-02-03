Danmarks største erhvervshavn har sat fokus på droner

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 10:29

Luftrummet over havnen bliver nu overvåget med nye systemer, der giver sikkerhedspersonalet mulighed for at opdage uvedkommende droner over det ISPS-sikrede område på Aarhus Havn.









- Vi arbejder altid på at øge sikkerheden både fysisk og digitalt, og systemerne, der kan overvåge luftrummet, har været på vej i flere år. Det ændrede trusselsbillede og hændelserne i efteråret har dog fået os til at fremskynde arbejdet, siger Daniel Møller Jensen, der er Head of Communications & Press hos Aarhus Havn.









Daniel Møller Jensen forklarer, at der med jævne mellemrum flyver droner over kajerne i Aarhus. De bliver brugt til at opmåle arealer eller bulk-mængderne på dem. De bliver også brugt i forbindelse med det nye byggeri ved Omniterminalen, og så bliver de brugt til at tage billeder fra luften, som anvendes til kommercielle formål.









Droneflyvning kræver en tilladelse fra Aarhus Havn, ellers har havnen som følge af en ny lov ret til at neutralisere dronen. En ret, der dog kan være svær at udøve i praksis.









- Hvis vi som havne skal begynde at neutralisere dronerne, så bevæger vi os ind på myndigheders domæne og påtager os et ansvar, som politiet og forsvaret sidder med. Det er kompetencer, havnenes ansatte ikke besidder på nuværende tidspunkt, siger Tine Kirk, der er direktør i Danske Havne.









På havnen i Aarhus er udgangspunktet fortsat, at en situation, hvor en uautoriseret drone på området er indblandet, skal håndteres i dialog med de relevante myndigheder.









- Der er mange berøringsflader mellem havne og myndigheder, men ansvaret for luftrummet ligger grundlæggende hos myndighederne. Hvis vi oplever droner, der ikke samarbejder, er det dem, der har kompetencerne til at reagere hurtigt og effektivt, siger Daniel Møller Jensen.









Aarhus Havn har endnu ikke oplevet uanmeldt droneaktivitet, men Daniel Møller Jensen understreger, at man følger tæt med i, hvad andre danske havne oplever.

