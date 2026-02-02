Mandag 2. februar 2026 kl: 12:21

Hos Aalborg Lufthavn peger man på en stigende rejseaktivitet i indenrigstrafikken. I forhold til januar sidste år, rejste godt 34 procent flere indenrigs via lufthavnen i Aalborg i januar i år. Hos Aalborg Lufthavn gør man opmærksom på, at den store stigning skal ses i lyset af de ustadige vejrforhold, der i særdeleshed har påvirket flyvningerne til og fra Amsterdam. Derfor er en del passagerer fløjet via København.