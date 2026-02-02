Klik venligst



Over 100.000 fløj via Aalborg i januar

Mandag 2. februar 2026 kl: 12:21
Af: Redaktionen

I løbet af januar fløj 104.253 rejsende til og fra lufthavnen i Aalborg, hvilket var 12,6 procent flere end i januar iste år, hvor tallet var 92.578. Januar-tallet i år var også højere end tallet for januar 2020 - året før corona-virusset ankom til Europa. I januar 2020 rejste 100.166 passagerer til og fra lufthavnen i Aalborg

Hos Aalborg Lufthavn peger man på en stigende rejseaktivitet i indenrigstrafikken. I forhold til januar sidste år, rejste godt 34 procent flere indenrigs via lufthavnen i Aalborg i januar i år. Hos Aalborg Lufthavn gør man opmærksom på, at den store stigning skal ses i lyset af de ustadige vejrforhold, der i særdeleshed har påvirket flyvningerne til og fra Amsterdam. Derfor er en del passagerer fløjet via København.


Aalborg Lufthavn - Trafiktal for januar 2020 - januar 2026


2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Indenrigs

58.254

14.090

41.869

64.576

53.265

52.774

70.944

Udenrigs

41.912

2.106

17.326

30.859

37.086

39.804

33.309

I alt

100.166

16.196

59.195

95.435

90.351

92.578

104.253

(Kilde: Aalborg Lufthavn)



