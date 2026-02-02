Over 100.000 fløj via Aalborg i januar
Mandag 2. februar 2026 kl: 12:21Af: Redaktionen
I løbet af januar fløj 104.253 rejsende til og fra lufthavnen i Aalborg, hvilket var 12,6 procent flere end i januar iste år, hvor tallet var 92.578. Januar-tallet i år var også højere end tallet for januar 2020 - året før corona-virusset ankom til Europa. I januar 2020 rejste 100.166 passagerer til og fra lufthavnen i Aalborg
Hos Aalborg Lufthavn peger man på en stigende rejseaktivitet i indenrigstrafikken. I forhold til januar sidste år, rejste godt 34 procent flere indenrigs via lufthavnen i Aalborg i januar i år. Hos Aalborg Lufthavn gør man opmærksom på, at den store stigning skal ses i lyset af de ustadige vejrforhold, der i særdeleshed har påvirket flyvningerne til og fra Amsterdam. Derfor er en del passagerer fløjet via København.
Aalborg Lufthavn - Trafiktal for januar 2020 - januar 2026
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Indenrigs
58.254
14.090
41.869
64.576
53.265
52.774
70.944
Udenrigs
41.912
2.106
17.326
30.859
37.086
39.804
33.309
I alt
100.166
16.196
59.195
95.435
90.351
92.578
104.253
