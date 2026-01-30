Klik venligst



Sønderjysk entreprenør har hentet ny tip-kærre i Hedensted

Fredag 30. januar 2026 kl: 13:13
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg kærre med bagtip til entreprenør Torben Clausen A/S i Haderslevb. De bagerste hjørner på kærren er ekstra høje, hvilket giver en ekstra stor åbning, når der tippes med kærren


Om den nye Kel-Berg kærre med bagtil og et rumindhold på 14 kubikmeter:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • VBG-trækøje med en diameter på 57,5 mm
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med løftefunktion på første og tredie aksel

Kasse-opbygning:
  • Hardox 450 kasse med kraftige top- og bundvanger
  • Tophængt Hardox 450 stålbagsmæk med mekanisk pendelbagsmæk i Hardox 450-atål
  • 300 mm høje tårne Hardox 450-stål bagerst
  • Bund udført i 8 mm gennemgående Hardox-plade af særlig slidstærk legering og sider af 6 mm Hardox-plader

 Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S


Lidt om Torben Clausen A/S:
Torben Clausen A/S er en familie-virksomhed med hjemsted lidt uden for Haderslev i retning mod Simmersted. Virksomheden, der blev stiftet i 1952 og i dag drives af tredje generation, beskæftiger omkring 90 medarbejder plus 15-20 indlejede fagfolk. Som entreprenørvirksomhed beskæftiger Torben Clausen A/S sig med nedbrydning, anlæg, affald, transport og jordhotel. Virksomheden udfører opgaver i hele landet.



