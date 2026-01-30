Sønderjysk entreprenør har hentet ny tip-kærre i Hedensted
Fredag 30. januar 2026 kl: 13:13Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg kærre med bagtip til entreprenør Torben Clausen A/S i Haderslevb. De bagerste hjørner på kærren er ekstra høje, hvilket giver en ekstra stor åbning, når der tippes med kærren
Om den nye Kel-Berg kærre med bagtil og et rumindhold på 14 kubikmeter:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- VBG-trækøje med en diameter på 57,5 mm
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med løftefunktion på første og tredie aksel
Kasse-opbygning:
- Hardox 450 kasse med kraftige top- og bundvanger
- Tophængt Hardox 450 stålbagsmæk med mekanisk pendelbagsmæk i Hardox 450-atål
- 300 mm høje tårne Hardox 450-stål bagerst
- Bund udført i 8 mm gennemgående Hardox-plade af særlig slidstærk legering og sider af 6 mm Hardox-plader
Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S
Lidt om Torben Clausen A/S:
Torben Clausen A/S er en familie-virksomhed med hjemsted lidt uden for Haderslev i retning mod Simmersted. Virksomheden, der blev stiftet i 1952 og i dag drives af tredje generation, beskæftiger omkring 90 medarbejder plus 15-20 indlejede fagfolk. Som entreprenørvirksomhed beskæftiger Torben Clausen A/S sig med nedbrydning, anlæg, affald, transport og jordhotel. Virksomheden udfører opgaver i hele landet.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Sønderjysk entreprenør har hentet ny tip-kærre i Hedensted
- Politiet siger 40-årig lastbilchauffør for uagtsomt manddrab
- Transportorganisation sætter stævning af ministerier i bero
- Afskaf 11 kg-reglen
- Lastbil ramte patruljevogn - en betjent mistede livet
- Ja til BRT-bus - nej til vejudvidelse på Ring 4 Nord
- Politiet har konstateret, at kontrollen er vanskelig
- Svensk lastbilproducent fortsatte som markedsleder for tunge lastbiler i Europa
- Sydvestjysk vognmand hentede to tiptrailere på samme tid
- EU's system for digital transportdokumentation er på vej
- Politiet uddelte mange klip til mobilsnakkende bilister i Aarhus
- Køretøjer under opbygning bliver fritaget for nye regler
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!