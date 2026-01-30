Sønderjysk entreprenør har hentet ny tip-kærre i Hedensted

Fredag 30. januar 2026 kl: 13:13

Om den nye Kel-Berg kærre med bagtil og et rumindhold på 14 kubikmeter:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

VBG-trækøje med en diameter på 57,5 mm

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med løftefunktion på første og tredie aksel





Kasse-opbygning:

Hardox 450 kasse med kraftige top- og bundvanger

Tophængt Hardox 450 stålbagsmæk med mekanisk pendelbagsmæk i Hardox 450-atål

300 mm høje tårne Hardox 450-stål bagerst

Bund udført i 8 mm gennemgående Hardox-plade af særlig slidstærk legering og sider af 6 mm Hardox-plader





Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S









Lidt om Torben Clausen A/S:

Torben Clausen A/S er en familie-virksomhed med hjemsted lidt uden for Haderslev i retning mod Simmersted. Virksomheden, der blev stiftet i 1952 og i dag drives af tredje generation, beskæftiger omkring 90 medarbejder plus 15-20 indlejede fagfolk. Som entreprenørvirksomhed beskæftiger Torben Clausen A/S sig med nedbrydning, anlæg, affald, transport og jordhotel. Virksomheden udfører opgaver i hele landet.

