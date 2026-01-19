Antallet af transporteffektive vogntog er stigende

TRANSPORTORGANISATION FREMHÆVER:

Mandag 19. januar 2026 kl: 11:29

Både modulvogntog på op til 25,25 meter (EMS1) og de op til 34 meter lange dobbelttrailervogntog (EMS2) vinder frem. I dag er der ifølge ITD 1.763 enheder, der kan anvendes i modulvogntog eller dobbelttrailervogntog. ITD har gjort antallet op på baggrund af tal fra bilstatistik.dk. I forhold til året før er der tale om en stigning på cirka 10 procent.









- De transporteffektive vogntog gør det muligt at flytte mere gods med færre kørsler og bidrager dermed til lavere brændstofforbrug, reduceret CO2-udledning og mindre trængsel på vejene. Den fortsatte stigning afspejler en klar efterspørgsel i branchen, men de nuværende rammer forhindrer, at det fulde potentiale udnyttes, siger chefkonsulent hos ITD, Steffen Johannsen. Han har køretøjsteknik, vægte & dimensioner, lastsikring, ADR og arbejdsmiljø som sine arbejdsområder.









- Tallene viser meget tydeligt, at vognmændene gerne vil investere i grønne og transporteffektive løsninger. Men desværre udnytter vi langt fra det fulde potentiale. Dobbelttrailervogntogene kan i dag kun køre på et meget begrænset vejnet, der desværre sætter en unødvendig stopper for dobbelttrailervogntogenes gennembrud herhjemme, siger han videre.









Begrænset vejnet begrænser udviklingen

Selvom antallet af transporteffektive vogntog stiger, er det godkendte vejnet for dobbelttrailervogntog fortsat begrænset til strækningen Aarhus - Høje Taastrup - Øresundsbroen. Det betyder, at det i praksis er et begrænset antal vognmænd, der har mulighed for at anvende muligheden for at køre med de ekstra lage vogntog - og kun på en snæver del af deres transporter.









- De nuværende regler gør det unødigt besværligt og dyrt at få dobbelttrailervogntog på vejene. Skal vi høste de fulde gevinster, er det helt afgørende, at vejnettet udvides markant. Mange vognmænd ønsker at erstatte modulvogntog med de mere effektive og klimavenlige dobbelttrailervogntog. Derfor er det vigtigt at se på, hvor modulvogntog primært anvendes i dag, siger Steffen Johannsen.





Dobbelttrailervogntog kører i dag på en forsøgsordning, som trådte i kraft søndag 1. januar 2024. Det godkendte vejnet udgør et par hundrede kilometer. Til sammenligning har Sverige, som åbnede for kørsel med dobbelttrailervogntog en måned tidligere, åbnet over 6.000 kilometer vejnet. ITD forklarer, at en væsentlig forklaring er, at man i Sverige anvender dobbelttrailertyper, som er mindre arealkrævende i sving end den klassiske danske model, og som derfor lettere kan indpasses på eksisterende veje. ITD peger på, at disse dobbelttrailertyper ikke indgår i den danske forsøgsordning.





Transportminister Thomas Danielsen har tidligere oplyst, at han arbejder på at indføre svenske standarder for dobbelttrailervogntog parallelt med den danske model. Ifølge ITD kan det reducere behovet for dyre rutetilpasninger og samtidig forbedre mulighederne for, at vognmænd kan anvende køretøjerne mere optimalt. Mange danske vognmænd har ifølge ITD i dag et større antal dobbelttrailervogntog efter svensk model i deres flåder.

