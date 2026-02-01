DØDSULYKKE PÅ SKINNER VED RANDERS:
Østjyllands Politi modtog søndag aften kort før klokken 22.00 en anmeldelse om, at der person var blevet ramt af et tog ved Viborgvej i det nordvestlige Randers ikke langt fra stationen i Randers. Flere patruljer og redningspersonale blev sendt til stedet, men kvindens liv stod ikke til at redde, og hun blev kort tid efter erklæret død på stedet
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Trafikselskaberne i Danmark har fået ny formand og ny bestyrelse
- Politiet formoder, at kvinde tog sit eget liv
- Problemer med posten - kørekort kan hentes hos Borgerservice
- Vinterkulde fik flere til at sejle med hurtigfærger over Kattegat
- Traditionelle mandefag har fået flere kvinder under uddannelse
- Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke
- Politiet har anholdt en 21-årig mand i sag fra letbanestation
- Egyptisk flyselskab åbner direkte rute fra Aalborg
- Aarhus Havn inviterer på rundtur via nettet
- Norsk færgerederi med forbindelse til Danmark får ny ejerstruktur
- 19-årig mand blev skubbet ud foran et tog - intensiv efterforskning er i gang
- Danmarks første indenrigsrute med 40 procent bæredygtigt flybrændstof er lettet
Skriv din kommentar:
Politiet formoder, at kvinde tog sit eget liv
Tirsdag 10. marts 2026 kl: 12:14Af: Redaktionen
Østjyllands Politi modtog søndag aften kort før klokken 22.00 en anmeldelse om, at der person var blevet ramt af et tog ved Viborgvej i det nordvestlige Randers ikke langt fra stationen i Randers. Flere patruljer og redningspersonale blev sendt til stedet, men kvindens liv stod ikke til at redde, og hun blev kort tid efter erklæret død på stedet
Togtrafikken var i en længere periode indstillet på grund af påkørslen. Østjyllands Politi oplyser videre, at der ikke er noget, der tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse, og hun formodes at have taget sit eget liv, hvorfor Østjyllands Politi ikke har yderligere kommentarer til sagen.
Østjyllands Politi peger på, at hvis man har været vidne til episoden eller på anden måde er blevet påvirket af den, kan man rette henvendelse til Offerrådgivningen på telefonnummer 116 006 og få støtte og rådgivning. Det er gratis og uforpligtende, og man kan også henvende sig anonymt eller via chat, hvis man ønsker det.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Trafikselskaberne i Danmark har fået ny formand og ny bestyrelse
- Politiet formoder, at kvinde tog sit eget liv
- Problemer med posten - kørekort kan hentes hos Borgerservice
- Vinterkulde fik flere til at sejle med hurtigfærger over Kattegat
- Traditionelle mandefag har fået flere kvinder under uddannelse
- Lastbilchauffør er blevet sigtet efter jernbaneulykke
- Politiet har anholdt en 21-årig mand i sag fra letbanestation
- Egyptisk flyselskab åbner direkte rute fra Aalborg
- Aarhus Havn inviterer på rundtur via nettet
- Norsk færgerederi med forbindelse til Danmark får ny ejerstruktur
- 19-årig mand blev skubbet ud foran et tog - intensiv efterforskning er i gang
- Danmarks første indenrigsrute med 40 procent bæredygtigt flybrændstof er lettet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!