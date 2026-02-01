Politiet formoder, at kvinde tog sit eget liv

DØDSULYKKE PÅ SKINNER VED RANDERS:

Tirsdag 10. marts 2026 kl: 12:14

Togtrafikken var i en længere periode indstillet på grund af påkørslen. Østjyllands Politi oplyser videre, at der ikke er noget, der tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse, og hun formodes at have taget sit eget liv, hvorfor Østjyllands Politi ikke har yderligere kommentarer til sagen.









Østjyllands Politi peger på, at hvis man har været vidne til episoden eller på anden måde er blevet påvirket af den, kan man rette henvendelse til Offerrådgivningen på telefonnummer 116 006 og få støtte og rådgivning. Det er gratis og uforpligtende, og man kan også henvende sig anonymt eller via chat, hvis man ønsker det.





