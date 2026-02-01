Aarhus Havn inviterer på rundtur via nettet
Fredag 6. marts 2026 kl: 10:55Af: Redaktionen
Med et nyt kort på Aarhus Havn's web-side kan man gå på opdagelse på havnen i Aarhus og på indtryk af, hvordan Danmarks Største erhvervshavn fungerer
Med et klik forskellige markerede syder på kortet, kan man komme rundt på containerterminalen, krydstogtskajen eller det byggeriet på Omniterminalen og se, hvordan operationerne foregår.
Kortet kan findes her:
