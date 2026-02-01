Søfartsstyrelsen næver sikringsniveau i Den Persiske Golf, Hormuzstrædet og Omanbugten
Torsdag 5. marts 2026 kl: 11:26Af: Redaktionen
Sikringsniveauet er hævet til MARSEC 3 for danske skibe i Den Persiske Golf, Hormuzstrædet og den nordvestlige del af Omanbugten. Det oplyser Søfartsstyrelsen
Ændringen sker på baggrund af en vurdering af den eskalerende konflikt i Mellemøsten, hvor USA og Israel lørdag angreb Iran og dermed udløste øgede militære aktiviteter i området og en forhøjet risiko for hændelser, der kan påvirke civil skibsfart.
MARSEC 3 er det højeste sikringsniveau og betyder, at der i en begrænset periode skal gennemføres yderligere specifikke beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger.
Interesserede kan læse mere om situationen og anbefalingerne på Søfartsstyrelsens web-side - klik her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Norsk færgerederi med forbindelse til Danmark får ny ejerstruktur
- Søfartsstyrelsen næver sikringsniveau i Den Persiske Golf, Hormuzstrædet og Omanbugten
- Færge- og fiskerihavn i Vendsyssel holder med positiv vækst fast i kursen
- Entreprenør afprøver specialfartøj inden tunnelbyggeri
- Hurtigfærge er sendt på værft i Frederikshavn
- Overenskomster for filippinske søfarende på DIS-skibe er blevet fornyet
- Aktivitetsniveauet steg i dybvandshavn på Vestsjælland
- Bæredygtige alternative brændstoffer inden for luftfart og maritim transport var i centrum
- Overskudsjord bliver grundlag for miljøcenter nær Aalborg Havn
- Isen viger i de danske farvande
- Danmarks eksport til USA er mindre følsom over for told end tidligere
- Toldstyrelsen justerer toldekspeditionernes nye åbningstider
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!