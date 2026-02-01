Søfartsstyrelsen næver sikringsniveau i Den Persiske Golf, Hormuzstrædet og Omanbugten

Torsdag 5. marts 2026 kl: 11:26

Ændringen sker på baggrund af en vurdering af den eskalerende konflikt i Mellemøsten, hvor USA og Israel lørdag angreb Iran og dermed udløste øgede militære aktiviteter i området og en forhøjet risiko for hændelser, der kan påvirke civil skibsfart.









MARSEC 3 er det højeste sikringsniveau og betyder, at der i en begrænset periode skal gennemføres yderligere specifikke beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger.









her: Interesserede kan læse mere om situationen og anbefalingerne på Søfartsstyrelsens web-side - klik





















